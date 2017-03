Aprobado o decreto lei que permitirá ás comunidades autónomas convocar 11.500 prazas docentes

O Consello de Ministros aprobou este venres o real decreto lei que permitirá ás comunidades autónomas desbloquear as súas ofertas de emprego e convocar oposicións.

O texto establece unha taxa de reposición do profesorado do 100% e permitirá ás comunidades sacar adiante 10.000 prazas docentes en educación non universitaria e 1.500 de Universidade. No caso galego, a OPE ascenderá a 1.043 prazas docentes en educación non universitaria.

De non executarse este ano, poderán acumular as prazas para anos posteriores. Así o aseguraron o ministro de Facenda e Administracións Públicas e de Educación, Crsitóbal Montoro, e o portavoz do Goberno e titular de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros.

Méndez de Vigo indicou que o seu departamento vai convocar este ano 42 prazas docentes en Ceuta e Melilla, que é onde ten a competencia. Así mesmo, sinalou que hai seis comunidades autónomas que van celebrar oposicións en 2017: Cataluña, País Vasco, Andalucía, Galicia, Madrid e Baleares.

Ademais, o proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017, que aprobou tamén o Consello de Ministros este venres, permitirá ás comunidades autónomas convocar as prazas necesarias nos corpos de funcionarios docentes para reducir a interinidade ata o 8% no prazo de tres anos. Na actualidade sitúase por encima do 20% de media en España.