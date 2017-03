Os portos españois preséntanse como conexión ideal entre continentes na Intermodal South America

Puertos del Estado e unha representación de autoridades portuarias españolas participarán na feira Intermodal South America 2017 en Sao Paulo entre os días 4 e 6 de abril para tratar de consolidar a percepción de España como a "conexión ideal" non só para as importacións e exportacións con España e Europa senón tamén como base para os tránsitos marítimos.

DCIM\100GOPRO | Fonte: Europa Press

En concreto, asistirán representantes de Baía de Alxeciras, Barcelona, Ferrol, Huelva, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona e Valencia, ademais dun clúster industrial integrado por Acciona, Chemmed, Grupo Romeu, Hutchison e Noatum.

Baixo a marca de 'Ports of Spain' e coa lema 'Once you're there, you're everywhere in Europe', o obxectivo é incrementar o tráfico dos portos españois cos principais portos de Sudamérica, cos que España xa move máis de 41 millóns de toneladas, e aqueles en tránsito con orixe ou destino aos principais centros de produción e consumo de Europa, que na actualidade supoñen preto de 10 millóns de toneladas.

En 2016, o fluxo comercial cos países do Centro e do Sur de Europa supuxo o 10% do total de movementos de mercadorías dos portos españois, con 45,7 millóns de toneladas.

Por continentes, trátase do cuarto por detrás de Europa, con 227,9 millóns de toneladas (50,5%); África, con 101,7 millóns de toneladas (22,5%), e Asia, con 72,1 millóns de toneladas (16%). Aínda así, atópase por encima dos 41 millóns movidos con América do Norte (9%).

O principal socio comercial en Sudamérica é Brasil, con 9 millóns de toneladas exportadas a España, principalmente mineral de ferro, fabas de soia, petróleo cru, cereais e fariñas; e 2,6 millóns de toneladas importadas, sobre todo produtos químicos, cemento, clinker e produtos petrolíferos.

A feira celebra este ano a súa 20ª edición. O ano pasado, congregou a 600 expositores de 30 países e recibiu máis de 45.000 visitantes en máis de 36.000 metros cadrados de exposición.

Desta maneira, trátase da feira do sector do comercio exterior, a loxística e o transporte máis grande de América Latina.