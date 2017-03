IESIDE e ESIC desenvolverán en Galicia programas no ámbito da educación superior

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) e ESIC Business & Mercadotecnia School subscribiron un acordo de colaboración no marco da educación superior, no que ambas as institucións desenvolven a súa actividade.

O acto de firma contou coa presenza do reitor presidente de IESIDE, Miguel Ángel Escotet, e o director xeral de ESIC, Eduardo Gómez Martín, nun acto o campus da Coruña de IESIDE.

Segundo explican, o acordo busca "dar resposta ás demandas de formación de estudantes de posgrao e das empresas galegas para contribuír a mellorar a súa competitividade".

Respecto diso, Escotet explicou que as institucións de educación superior teñen "a responsabilidade de promover mecanismos internos, dentro do sistema educativo, que nos permitan ir por diante dos acontecementos, que nos capaciten para liderar o avance social formando ás persoas para o cambio permanente".