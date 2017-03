O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, volveu a reclamar á Xunta que asuma a coordinación aeroportuaria de Galicia, xa que debe ser o Executivo autonómico o encargado "de exercer" esta tarefa. "Digan día e hora e alí estaremos", concluíu.

Martiño Noriega, alcalde de Santiago | Fonte: Europa Press

En comparecencia de prensa este venres, Noriega declarou que non sente "aludido" polas palabras do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, quen asegurou o pasado xoves que é "evidente" que en Galicia os aeroportos "non están coordinados nin queren coordinarse".

"En Santiago de Compostela e A Coruña o discurso é que si, pero non se concreta en que haxa coordinación real", esgrimiu o titular da Xunta, para logo engadir que o Executivo autonómico "está a disposición" para contribuír neste sentido.

"Digan día e hora e alí estaremos", respondeu Martiño Noriega este venres, quen cre que Feijóo está a ser "inxusto" co Concello de Santiago por "culpabilizar a todos" os gobernos locais "por igual".

Así, argumentou que, desde a chegada Compostela Aberta á alcaldía, "o uso de fondos" para a captación de liñas para Lavacolla é "o máis baixo" respecto os outros aeroportos galegos e "ínfimo" en comparación "ao número de pasaxeiros" que recibe a terminal santiaguesa.

PIDE Á XUNTA QUE "EXERZA"

Deste xeito, tras apuntar que a Xunta carga toda a responsabilidade da falta de coordinación entre aeroportos sobre "o xogo do localismo", esixiu ao Goberno autonómico que se poña á fronte e convoque aos gobernos da Coruña, Santiago e Vigo para trazar políticas comúns. "Vostedes son o goberno do país: exerzan", apostilou.

Noriega remarcou que as súas palabras están enfocadas "en clave de país" desde o carácter de Santiago como "capital" de Galicia e que, por tanto, a súa aposta é "a cooperación e non competición" entre aeroportos, para o que é preciso que o Goberno galego "regule" para evitar que o tres cidades dispútense aerolíneas a través de subvencións "con fondos públicos".