O presidente do Tribunal Supremo e do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), Carlos Lesmes, apelou á "altura de miras" e a "grandeza" dos gobernantes que invisten en Xustiza, durante o acto de inauguración da nova sede xudicial na Coruña, no antigo edificio da Fábrica de Tabacos.

O acto contou coa presenza, entre outras autoridades, do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen asegurou que a cidade "merecía" recuperar este edificio, cedido polo Consistorio, en 2011, para albergar, entre outras dependencias, a Audiencia Provincial e a Fiscalía Provincial. "E porque a Xustiza necesita máis medios", apuntou.

A inauguración contou coa presenza dos exalcaldes Javier Losada e Carlos Negreira, en cuxa etapa levou a cabo o proceso de cesión; do actual rexedor, Xulio Ferreiro; do fiscal xeral do Estado, José Manuel Maza; do presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, e do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, entre outras autoridades.

Xunto a eles, estivo unha representación de extraballadoras da Fábrica de Tabacos, edificio no que a Xunta levou a cabo un investimento de máis de 16 millóns de euros para unha rehabilitación en máis de 18.000 metros cadrados de superficie.

DEPENDENCIAS

Nel, ademais da Audiencia da Coruña e a Fiscalía Provincial, estarán o Xulgado de Menores e o de Vixilancia Penal e a Xunta Electoral Provincial, entre outras dependencias. Uns 3.000 metros cadrados estarán destinados a uso municipal, en concreto dependencias da Concellaría de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda.

Tanto o fiscal xeral do Estado como o presidente do Tribunal Supremo agradeceron o investimento acometido. En particular, Lesmes sinalou que supón un investimento "non só en medios materiais, senón tamén en valores". Por iso, agradeceu aos gobernantes que invisten en en o ámbito da Administración de Xustiza.

ACTUACIÓNS

A estes investimentos, aludiu tamén o presidente da Xunta, quen cifrou en máis de 100 millóns a contía que se destinará ao plan de infraestruturas xudiciais posto en marcha pola Xunta de Galicia en 2009.

Nun discurso no que reivindicou a xustiza como un elemento de "seguridade" nunha sociedade democrática, lembrou que a Xunta está a rehabilitar tamén o antigo Hospital Xeral de Vigo para construír "unha nova Cidade da Xustiza". A iso, sumou actuacións similares en Pontevedra ou noutros municipios galegos.

"Esta infraestrutura está paga", recalcou para incidir, de novo, en que Galicia está "cumprindo estritamente o déficit público". Á súa vez, o rexedor coruñés, Xulio Ferreiro, asegurou que a nova sede xudicial e as dependencias municipais que se albergarán na antiga Fábrica de Tabacos darán "mellor servizo á cidadanía".

Mentres, mostrouse confiado en que a cooperación existente neste ámbito entre as administracións esténdase tamén ás conversacións sobre o futuro da fachada marítima da cidade entre Portos do Estado, a Autoridade Portuaria e o Concello.