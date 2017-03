A Fundación Barrié estreará en xuño a 'Cantata Rosaliana' como homenaxe á autora padronesa

A Fundación Barrié da Coruña acollerá o 23 de xuño a estrea da 'Cantata Rosaliana', composta polo director da Coral Follas Novas da Coruña, Fernando Vázquez Arias, como homenaxe á autora padronesa.

O presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, recibiu este venres unha partitura da 'Cantata Rosaliana', peza coral para soprano, mezzo soprano, barítono, baixo, coro mixto e piano; de mans do seu compositor.

A peza está inspirada na literatura e na poesía de Rosalía de Castro, facendo fincapé nalgúns e os temas que máis identifican a poeta, como a emigración, as cartas a Murguía, os seus poemas máis coñecidos ou o papel do movemento literario no Rexurdimento.

Ademais de poemas de Rosalía, e unha composición de Federico García Lorca, na 'Cantata Rosaliana' se intercalan textos propios do compositor que describen en ocasións conceptos da vida da escritora e os seus sentimentos.

A voz solista de soprano correspóndelle ao personaxe de Rosalía e o barítono ao seu marido, Manuel Murguía. A peza consta de seis movementos: Follas Novas, Cartas a Rosalía, Coro dos Emigrantes, Cantares Gallegos, Calade e Canzón de Berce para Rosalía de Castro morta.