Os conflitos de estiba e PIF causan a perda de cinco escalas e 4.700 toneladas de pesca conxelada en Vigo

O conflito da estiba e os problemas no PIF do Porto de Vigo provocaron a perda de cinco escalas e de case 4.700 toneladas de pesca conxelada que foron descargadas noutros portos, segundo confirmou este venres en rolda de prensa o presidente da Autoridade Portuaria, Enrique López Veiga.

Na rolda de prensa posterior á reunión do Consello de Administración do Porto, López Veiga confirmou as consecuencias negativas dos anuncios de folga dos estibadores (finalmente desconvocada) e sinalou que se produciron as "cancelacións transitorias" dunha escala da naviera Maersk e catro de Hapag Lloyd.

Así mesmo, mostrou a súa preocupación pola "situación anormal" xerada no PIF de Vigo, e explicou que os obstáculos no servizo levaron ás empresas a descargar en Leixôes case 4.700 toneladas de pesca conxelada nun só mes (febreiro). Esta situación desembocou nun descenso do 11,95 por cento nesta mercadoría con respecto ao mesmo mes do ano pasado.

A pesar dos malos resultados do mes de febreiro, López Veiga indicou que o Porto de Vigo mantén resultados de explotación positivos e a cifra de negocio creceu nun 5,36 por cento con respecto a febreiro de 2016.

OUTROS ACORDOS

Por outra banda, o presidente da Autoridade Portuaria trasladou ao Consello (que o aprobou por unanimidade) a imposición dunha sanción de 120.000 euros a Audasa, concesionaria da autoestrada AP-9, ao reincidir na súa posición de non pagar pola ocupación de espazos de titularidade portuaria.

Así mesmo, informou sobre as expectativas do ano próximo en canto a tráfico de cruceiros e advertiu de que non son boas. Por iso, avanzou que se está realizando unha análise de custos de escala e apostou por "reaccionar" e facer unha promoción coordinada con máis administracións para atraer a máis navieras.

López Veiga, quen avanzou que viaxará a Alemaña para buscar escalas de navieras dese país, e deu por feito que haberá que facer un "esforzo investidor" para potenciar e recuperar estes tráficos. En 2016 hai previstas 72 escalas de transatlánticos na terminal olívica, e "o normal" é estar "entre 81 e 83", segundo o presidente do Porto.