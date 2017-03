Feijóo mantén un patrimonio de máis de medio millón e reduciu a débeda en case 45.000 euros en catro anos

O valor dos bens do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, ascende a 562.341,29 euros, segundo publica este venres o Diario Oficial de Galicia (DOG), o que supón uns 15.040 euros menos con respecto á declaración realizada en febreiro de 2013. Neste período, o xefe do Executivo reduciu a débeda ata 31.905 euros, case 45.000 euros menos dos 76.727 que declarou fai catro anos.

Ou titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá en rolda de pren | Fonte: Europa Press

O DOG publica este venres as declaracións de bens tanto do presidente como dos restantes membros do Executivo que, no seu conxunto, superan os 1,7 millóns de euros. Nesta mesma xornada, o Parlamento de Galicia fixo públicos tamén as declaracións dos deputados que integran a Cámara autonómica.

Na publicación do DOG faise constar que Feijóo dispón de bens inmobles que suman un valor catastral de 231.620,85 euros, aínda que constata que hai bens da súa propiedade --unha casa en construción en Moaña (Pontevedra) e unha leira rústica en Ames (A Coruña)-- cuxo valor catastral está pendente de fixar.

En canto ao resto de bens, ascenden a 330.720 euros. No apartado contable de pasivo (relativo a créditos, débedas, préstamos e demais), Feijóo computa 31.905,77 euros fronte aos 76.727 que declarou en 2013, o que supón que a reduciu en case 45.000 euros en catro anos --44.822 euros--.

174.350 EUROS EN DEPÓSITOS BANCARIOS

No detalle que consta na súa declaración da Cámara, reflíctese o seu salario como presidente da Xunta, dividendos de Telefónica por 31,20 euros, 2.036,75 de intereses por depósitos bancarios e 10.800 euros de rendemento por arrendamento de inmoble.

Así mesmo, concrétanse os seus bens inmobles: unha vivenda en Madrid e outra en Vigo, adquiridas ambas as no ano 2001, así como un garaxe na cidade olívica que comprou tamén no mesmo exercicio, unha leira rústica en Ames que adquiriu en 1992, e unha vivenda en construción en Moaña de 2016.

En depósitos bancarios en contas correntes ou de aforro, o xefe do Executivo declara 174.350 euros; 664,8 euros por 75 accións de Telefónica; un coche comprado en 2011; e 143.264,64 euros en dereitos consolidados en plans de pensións.