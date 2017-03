Localizado en bo estado de saúde o veciño de Cerdido (A Coruña) que faltaba do seu domicilio desde o xoves

O veciño de Cerdido (A Coruña) que faltaba do seu domicilio desde o xoves foi localizado en bo estado de saúde por un grupo de veciños, tras permanecer case 24 horas desaparecido.

Así o asegurou a Europa Press o alcalde desta localidade, Benigno Galego, quen sinalou que Juan Villadoniga Casal, veciño de Freis de 74 anos de anos de idade, foi localizado sobre as 16,30 horas deste venres.

O home, que se atopaba desorientado, estaba nunha zona boscosa próxima á súa vivenda, con abundante maleza.

Ao lugar desprazouse unha ambulancia de Urxencias Médicas, que unha vez realizada unha primeira valoración médica do home no lugar do achado decidiu evacualo ao servizo de urxencias do Hospital Arquitecto Marcide, en Ferrol, para poder realizarlle un recoñecemento máis completo.

No operativo de procura participaron tanto efectivos da Garda Civil, co apoio desde o aire dun helicóptero, ademais de familiares e amigos, sumándose durante a tarde a estas tarefas as agrupacións de Protección Civil de Ortigueira e Cedeira.