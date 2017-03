A CIG non acudirá á reunión convocada este luns por Ferroatlántica en Madrid

A CIG non acudirá á reunión convocada pola dirección de empresa para o luns 3 de abril, en Madrid, na que, segundo sinala o sindicato, presentará o plan de futuro do grupo Ferroatlántica en España. A central asegura que non ve "cambios" nos obxectivos e proxectos da empresa.

En concreto, entende que non se produciu "ningunha novidade significativa desde que, o pasado mes de decembro, a empresa dese a coñecer aos sindicatos, comités e delegados de persoal o proxecto, baseado na ilegal venda das centrais hidroeléctricas e a segregación de actividades".

Nesa reunión, lembra que xa se presentou por parte da dirección o citado plan, sobre o que a CIG mostrou o seu rexeitamento "por estar baseado na venda de centrais hidroeléctricas e, concretamente, das centrais dos ríos galegos Xallas e Grande".

No entanto, a CIG mostra a súa disposición a dialogar e a negociar, pero "sempre que se respecte o marco de decisión e legalidade vixente e, realmente, a dirección da empresa aposte pola creación de emprego e industrialización no noso país".