A CIG-Ensino reprochou á Xunta que "blinde máis de 1.550 millóns de euros" destinados aos concertos cos centros privados, tras a publicación da orde que estende a vixencia dos mesmos de catro a seis anos.

O secretario nacional da CIG-Ensino, Anxo Louzao, criticou que Educación "comprometa os orzamentos do próximos seis anos", con centos de euros "que non se destinarán a mellorar o ensino público, non ampliar os cadros de persoal, nin a mellorar as instalacións dos centros nin dotalos de recursos suficientes".

Así mesmo, insistiu que entre os centros beneficiarios atópanse varios "que continúan segregando ao alumnado por sexo", o que na súa opinión "contribúe á desigualdade de xénero".