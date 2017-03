O equipo 'City Thinkers', que presentou unha plataforma que conecta a estudantes, co obxectivo de mellorar a orientación laboral, resultou vencedor da segunda edición do 'Blue BBVA Challenge', o concurso de emprendimiento xuvenil do segmento novo de BBVA.

Unha santiaguesa, entre os gañadores do Blue BBVA Challenge | Fonte: Europa Press

O grupo gañador está composto por tres estudantes de Tradución e Interpretación da Universidade Autónoma de Madrid: Eva Sanz (Madrid), Gloria Jorge Lema (Santiago de Compostela) e Alejandra Dorado (Madrid). Completaron o grupo con María Godino (Madrid), estudante de Relacións Internacionais e Tradución en Alfonso X O Sabio, e Alejandro Abarca (Madrid), que cursa Fisioterapia na Universidade Rei Juan Carlos.

O conselleiro delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, anunciou este venres ao premiado, elixido entre os máis de 3.000 mozos inscritos nesta iniciativa. Todos eles comezaron cun reto común: buscar as mellores solucións para as cidades do futuro.

O equipo seleccionado viaxará a Berlín, onde participará no congreso internacional de emprendimiento e poderá vivir unha experiencia con directivos de startups de éxito.

A sede de BBVA en Madrid acolleu a final do concurso de emprendimiento novo posto en marcha pola entidade. O seis equipos finalistas defenderon os seus proxectos, cuxo obxectivo é a transformación das 'smart cities'.

O xurado estaba composto por Paul Tobin, director de Comunicación de BBVA; Jordi Roca, un dos propietarios do Celler de Can Roca e embaixador de BBVA; Amaia Gil, subdirectora xeral da Oficina de Innovación Social do Concello de Madrid; Mariano Torrecilla, fundador de Loogic Ventures; e Gonzalo Rodríguez, director de Transformación Dixital de BBVA España.

O grupo City Thinkers logrou convencer ao xurado cun proxecto que ofrece solucións a un problema real, a orientación universitaria e laboral para os mozos que buscan carreira universitaria, facer prácticas, unha cidade para cursar unha bolsa Erasmus, etcétera.

O xurado destacou que atacan un problema real, á vez que o proxecto ofrece sustentabilidade. Na súa intervención, o conselleiro delegado de BBVA animou aos mozos a continuar traballando "con enerxía e ambición", xa que "terán un importante rol no futuro, á hora de construír unha sociedade máis comprometida co desenvolvemento sustentable".