O portavoz de En Marea no Congreso Antón Gómez-Reino indicou que os Orzamentos Xerais do Estado presentados polo Goberno este venres "consolidan os recortes" e "non están pensados para a maioría social", xa que "non valen para combater a situación de emerxencia social".

A través dun comunicado emitido este venres, Gómez-Reino opinou que os orzamentos, que recibiron o visto e prace do Consello de Ministros, "están pensados para os amigos do Goberno: os dirixentes do Ibex35 e o 'establishment' de Bruxelas".

Así, manifestou que as contas "teñen como obxectivo perpetuar o modelo económico na precaridad e a exclusión social", para logo engadir que o Goberno de Mariano Rajoy "recortou máis de 10.400 millóns de euros" entre 2016 e 2017, ao que hai que sumar "todos os recortes desde 2008".

"Estes son os orzamentos que esperabamos por parte dun Goberno que non pensa na xente. Tanto o PSOE como Ciudadanos son cómplices porque apoiaron co seu voto o teito de gasto que rexe estas contas, unha ferramenta de perpetuación das desigualdades", aseverou.

Así mesmo, o portavoz de En Marea avanzou que, xunto ao resto do grupo confederal de Unidos Podemos, presentarán unha "emenda á totalidade" dos orzamentos para "demostrar que hai alternativa".