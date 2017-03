Luís Villares e Ana Pontón, con senllos préstamos hipotecarios, son os portavoces parlamentarios que máis deben ao banco

Luís Villares (En Marea) e Ana Pontón (BNG) son os portavoces parlamentarios que máis diñeiro deben ao banco ao ter ambos senllos préstamos hipotecarios para a compra dunha vivenda habitual. En concreto, o exmagistrado lucense debe 118.020 euros dun préstamo de 153.500 euros concedido en 2011, mentres que á líder do Bloque fáltanlle por pagar 117.437 euros dunha hipoteca de 137.300 concedida en 2012.

Fronte a eles, mentres que o portavoz dos populares galegos na Cámara, Pedro Puy, debe 23.965 euros dun préstamo concedido en 1999 euros por 180.303 euros; ao portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leicega, fáltanlle por pagar 11.080 euros de 14.557 á financeira do seu automóbil adquirido en 2013.

Segundo despréndese das declaracións de bens que publica o Parlamento de Galicia este venres, en primeiro lugar, o portavoz dos populares galegos na Cámara, Pedro Puy, declara ter o 66% dunha vivenda unifamiliar con leira situada na Coruña e adquirida en 1998 en réxime de compravenda ou auto construción. O valor catastral é de 133.818 euros.

Así mesmo, dispón dun total de 28.250 euros nunha conta de aforro e plan de pensións e é propietario dun vehículo Renault Scenic comprado en 2015 e dunha motocicleta Sanglas 400, coa que se fixo en 1992.

Na declaración sinala recibir 4.515 euros en concepto de trienios da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e pagar por IRPF 14.075 euros no exercicio anterior á data desta publicación.

VILLARES E LEICEAGA

Pola súa banda, o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, é propietario dunha casa vivenda en Lugo, con valor catastral de 34.391 euros. Así mesmo, ten o 19% dun piso en Lugo, unha pequena porcentaxe (4,79%) dunhas leiras rústicas herdadas en Baralla (Lugo) e dispón dun total de 18.799 euros no banco, así como dun vehículo Peugeot 308, adquirido en decembro de 2016.

O exmagistrado lucense recibiu o pasado exercicio un total de 51.167 euros polos seus labores como xuíz, 1.397 por impartir cursos e 2.700 por tutorías. Ademais, pagou 23.373 euros de IRPF.

En canto ao portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, declara un piso de 170 metros cadrados adquirido en réxime ganancial en 1999 e cun valor catastral de 114.705 euros. Tamén ten neste réxime un terreo adquirido en 2006 de 1.300 metros cadrados e outro en herdanza de 1.750 metros cadrados.

Ademais, conta cun total de 26.201 euros no banco, un plan de pensións por valor de 12.907 euros e 14.352 euros en accións. No anterior exercicio recibiu 61.156 euros polo seu traballo e 217 euros en dividendos. Ademais, pagou por IRPF un total de 15.848 euros.

ANA PONTÓN

Por último, a portavoz do Bloque, Ana Pontón, declara un piso e unha praza de aparcadoiro en Santiago de Compostela cun valor catastral de 85.837 euros. Ten 21.952 euros nunha conta no banco e é propietaria de 1.000 euros en accións do xornal Sermos Galiza S.A.

Na súa declaración publicada polo Parlamento de Galicia tamén declara dous coches, un Seat Eivissa con data de decembro de 2003 e un Renault Megane adquirido en xullo de 2009.