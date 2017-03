A secretaria xeral de Podemos Galicia e deputada de En Marea, Carmen Santos, acusou ao PP de "instrumentalizar" o seu chío de comezos de mes sobre violencia machista para "esconder" a realidade dos "recortes" da Xunta nesta materia.

Carmen Santos, deputada de En Marea e secretaria xeral de Podemos | Fonte: Europa Press

A través dun vídeo difundido nas súas contas nas redes sociais, Carmen Santos explicou que "o que quixo dicir" no seu polémico chío do 5 de marzo é "que os recortes matan".

Tras a publicación do chío, enviado no marco dunha manifestación feminista con motivo do Día da Muller, o PP esixiu desculpas á líder do partido morado en Galicia porque entendían que insinuaba unha relación entre os asasinatos machistas e os populares; algo que foi rebatido pola contorna de Santos alegando que na mensaxe faltaba unha coma.

"Cesen de instrumentalizar este tema porque sabemos que a vostedes (PP) dálles igual se había ou non había coma", manifestou no seu vídeo deste venres Carmen Santos, quen apuntou que "as políticas" da Xunta "son ineficaces e que non son suficientes para protexer ás mulleres". "O que vostedes queren é esconder esta realidade", apostilou.

"O que quixo dicir Carmen Santos é que os recortes matan", argumentou a propia secretaria xeral, quen cualificou de "espectáculo" a polémica xerada por mor do seu chío, algo que, na súa opinión, evidencia que "a Xunta non está a estar á altura da situación que estamos a vivir moitas mulleres".

O PP PIDE A súa DIMISIÓN

O pasado xoves, nunha entrevista concedida á Radio Galega, Carmen Santos indicou que ela non aclarara se no chío faltaba unha coma, aínda que reiterou que a mensaxe estaba "claro".

Ante isto, xa este venres, o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, pediu que Carmen Santos renuncie ao escano que ten como membro do Grupo de En Marea no Parlamento galego. En todo caso, "dimita ou non", advertiu que, para os populares, deixou de ser "unha interlocutora válida", polo que non negociarán con ela ningunha iniciativa. "Para nós está inhabilitada", aseverou.

RESPOSTA DE EN MAREA

Na tarde do venres, En Marea emitiu un comunicado no que acusa ao PP de "unha vez máis" empregar "unha polémica para desviar a atención das zonas grises nas que se moven as decisións do seu goberno" á fronte da Xunta.

Deste xeito, ante a "ameaza baleira" lanzada por Miguel Tellado de que non aceptan a Santos como "interlocutora", o partido instrumental criticou a "actitude autoritaria" do PP por "tomar a decisión de con que negocia ou quen deixa de negociar en forzas políticas soberanas e con capacidade de decisión".

Así as cousas, En Marea asegurou que os populares "utilizan o dedo acusador" para tapar "as miserias" da súa xestión á fronte da Xunta, para logo afear ao PP por "facerse o ofendido por un tuit pero permanecer impasible ante o número crecente de vítimas de violencia de xénero".

"En Marea reitera que é soberana para decidir quen negocia e para repetir o que leva repetindo con ou sen polémica desde o inicio da lexislatura: é un feito que os recortes teñen consecuencia na vida dos galegos", reza o comunicado do partido instrumental.