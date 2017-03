Almuíña segue como o conselleiro con máis patrimonio e Valeriano Martínez é o que máis elevou o seu cunha nova casa

O titular de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, segue sendo o conselleiro de todos o que acompañan ao titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no seu Goberno, que declara un maior patrimonio (cun total de 181.754 euros). Tamén fai constar un pasivo (entre créditos, préstamos e débedas) de 1.659,65 euros.

Reunión do Consello da Xunta | Fonte: Europa Press

Ademais, en relación á última declaración publicada o ano pasado tras as novas incorporacións ao Executivo autonómico, o conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, é o que máis elevou o patrimonio que fai constar, ao pasar de 23.500 a 125.033 euros. A explicación é a construción dunha nova casa en 2016 (o incremento prodúcese no apartado de bens inmobles).

No caso de Vázquez Almuíña, con todo, o seu patrimonio descende en 17.346 euros --de 199.100 a 181.754--. Tamén baixou a débeda, xa que rexistraba entón 5.770 euros.

No detalle dos seus bens na Cámara, que figura na súa declaración de cesamento como deputado, concrétase que Almuíña posúe o 50 por cento dun piso en réxime de compravenda; e por título de herdanza participación (con porcentaxe variable de entre o 15 e o 45 por cento) noutros dous pisos, un baixo, dúas prazas de garaxe, dúas leiras urbanizables e monte rústico.

No apartado de saldo de todos os depósitos bancarios (en contas correntes ou de aforro, contas financeiras e outros tipos de imposición), o exalcalde de Baiona declara 44.855 euros. Tamén declara o 50 por cento de dous coches e un préstamo concedido en 1998 por 117.197 euros do que lle faltan por amortizar 1.659.

RUEDA, UN PISO E VARIOS VEHÍCULOS

Pola súa banda, o vicepresidente da Xunta e conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, declara un valor total de bens por 102.196,30 euros e un pasivo de 80.172 euros.

En concreto, segundo a información que complementa o Parlamento, Rueda posúe, en réxime de gananciales, un piso, un trasteiro e dous garaxes en Pontevedra. Tamén declara 37.000 euros en depósitos bancarios.

O vicepresidente tamén ten accións no Banco Santander, Telefónica, Fluidra e Almiral por 14.300 euros (ganancial - 50 por cento declarado). Ademais, posúe dous automóbiles e unha moto; así como un plan de pensións por 18.000 euros.

Así mesmo, no apartado de débedas e obrigacións patrimoniais, fai constar unha hipoteca de compra de vivenda en 2005 por 150.000 euros (cun saldo pendente de 65.000) e un préstamo persoal de 18.000 euros en 2016 (cun saldo pendente de 17.000).

REY VARELA, O QUE MENOS PATRIMONIO TEN

Patrimonio valorado por 129.176,50 euros --59.029,50 en bens inmobles-- declara o conselleiro de Educación e Cultura, Román Rodríguez, quen fai constar a propiedade dunha vivenda na provincia da Coruña, unha casa unifamiliar en Pontevedra e cinco leiras herdadas. En contas computa 37.192 euros.

Ademais, dispón de 122 títulos de Telefónica por 1.086,75 euros; 213 títulos do Banco Santander, 869,21 euros; e 14.545 euros do plan dun plan de pensións. Ademais, declara un Audi A4 adquirido en xuño de 2008. No apartado de débedas recoñece a concesión dunha hipoteca vivenda por 190.000 euros da que ten máis de 130.000 pendente de pagar.

En conselleiro autonómico que declara un patrimonio menor é o titular de Política Social, José Manuel Rey Varela, cun total de 87.543,24 euros. Cun valor catastral de 73.838,24 euros, declara unha vivenda e un garaxe no apartado de bens patrimoniais inmobles. En contas bancarias, o seu saldo ascende a 10.232.

Así mesmo, dispón dun Audi A3 adquirido en 2004, e no apartado de débedas, pediu unha hipoteca vivenda no ano 2006 por 150.000 euros, da que mantén un saldo pendente de 93.000 euros.

MATO, A QUE TEN MÁIS DÉBEDA, E MARTÍNEZ O QUE MÁIS SUBIU

Pola súa banda, a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, declara 105.112 euros --fronte aos 112.000 euros en bens que fixo constar en 2016--. No apartado de bens inmobles declara só un terreo cun valor catastral de 1.502 euros, pero fondos en depósitos bancarios por 99.253 euros e tamén un coche. Ademais, non fai constar nada en pasivo.

No caso do conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, declara patrimonio por un valor total de 125.033 euros, a maior parte en bens inmobles. En réxime de gananciales dispón dun piso, garaxe e trasteiro adquiridos en 1993. Suma unha nova vivenda de construción propia que data de 2016 cun valor catastral de 215.000 euros. Todo iso en Pontevedra.

En contas de aforro, fai constar 11.633,85 euros, e tamén un Audi A4. Tamén recoñece un préstamo hipotecario e un préstamo persoal, de 2007 e 2015, respectivamente que aínda ten que acabar de pagar.

Ao sumar ao seu patrimonio a súa nova vivenda, Valeriano Martínez convértese no conselleiro que máis eleva o seu patrimonio en relación coa última declaración publicada en 2016. Entón fixo constar uns 23.500 de patrimonio e 132.500 de pasivo.

Á súa vez, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, declara un patrimonio por 111.295,41 euros --con bens inmobles por un valor catastral de 96.300 euros e outros por ao redor de 15.000 euros--. No apartado de pasivo fai constar 40.507 euros e tamén amortizou débeda en relación aos 53.000 que declarou en 2016.

Pola súa banda, a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, declara un patrimonio por valor de 161.500 euros. Do total, rexistra 125.000 euros en bens inmobles. É a conselleira con maior pasivo (contraído por créditos, préstamos ou débedas), por 238.000 euros, aínda que igualmente reduciuno desde a súa última declaración.

FRANCISCO CONDE, SEGURO DE VIDA

Pola súa banda, o conselleiro de Economía, Francisco Conde, declara un patrimonio por 108.439 euros e un pasivo de 123.805 euros. En propiedade e réxime ganancial ten unha vivenda en Madrid, segundo recolle a declaración que publica a Cámara,mentres que en contas bancarias fai constar 5.868 euros.

Ademais, declara un plan de pensións por 13.775 euros e conta cun seguro de vida por 150.000 euros. En 2016 pediu un préstamo hipotecario por 260.000 euros, do que ten un saldo pendente de 253.870.

Por último, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, declara patrimonio por 85.343 euros e pasivo por 63.021. En contas bancarias, na declaración da Cámara que recolle un maior detalle que a publicación do Diario Oficial de Galicia (DOG), fixo constar 36.000 euros.