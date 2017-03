Aparece o corpo do actor eumés Mateo González nunha dársena da Coruña

Axentes da Garda Civil atoparon este venres o corpo sen vida do actor eumés Mateo González, na zona marítima da Coruña.

Segundo informaron fontes da investigación a Europa Press, o corpo apareceu sobre as 19.00 horas de leste mesmo venres, nunha dársena da zona da Mariña. Efectivos do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil encargáronse da actuación, tras unha solicitude da Policía Nacional.

Trátase do segundo cadáver que aparece nesta zona da cidade herculina leste mesmo mes. En concreto, hai poucas semanas achouse na zona da Mariña, próxima ao lugar onde se atopa a discoteca 'El Pelícano', o cadáver do mozo Manuel Rodríguez Gómez, veciño de Visantoña, en Mesía, e que había desparecido do seu domicilio.

De momento descoñécense as circunstancias que rodean o falecemento do actor, coñecido polo seu papel na serie 'Serramoura' ou na película 'El Desconocido'.