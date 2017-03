A xunta de Red Eléctrica aproba a entrada de Fernández de Mesa no consello e o aumento do dividendo

A xunta xeral de accionistas de Red Eléctrica de España (REE) ratificou o nomeamento como conselleiro independente do ex director xeral da Garda Civil Arsenio Fernández de Mesa e aprobou a repartición dun dividendo con cargo ao exercicio 2016 que implicará unha mellora retributiva para o accionista do 7% con respecto ao ano anterior.

A xunta constituíuse cun quórum do 58,5% e, durante a mesma, o accionariado deu o visto a todas as medidas presentadas polo consello de administración, segundo indica a compañía nunha nota de prensa.

A reelección de María José García Beato como conselleira independente contou cun 98,9% de votos a favor do capital representado, mentres que a ratificación e nomeamento de Fernández de Mesa como conselleiro independente recibiu un 96% de votos a favor. O nomeamento de Alberto Carbajo como conselleiro independente contou cun 98,6% de votos a favor.

O respaldo do accionariado privado aos puntos relativos á retribución do consello de administración foi dun 98,9% de media. Como en anos anteriores, a Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI) abstívose nos devanditos puntos, o que permitiu que sexan os accionistas privados quen decidan.

As propostas relativas ás contas anuais individuais e consolidadas, e a un dividendo anual de 0,8587 euros por acción que implica un incremento do 7% respecto ao ano anterior foron aprobadas cun 99,9% de votos a favor.