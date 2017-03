Estudantes de Pontevedra gañan o V final nacional de Young Business Talents

Os alumnos do equipo SEP do Instituto San Tomé de Freixeiro de Pontevedra conseguiron o título de 'Mellor Empresario Virtual de España' tras resultar gañadores do V final nacional de Young Business Talents, un programa educativo organizado por NIVEA, ESIC e El Corte Inglés.

Young Business Talents | Fonte: Europa Press

En segundo e terceiro lugar quedaron os equipos Patakeirassl do IES Perdouro de Lugo, e ASAE do IES San Tomé de Freixeiro de Pontevedra, respectivamente; mentres que o cuarto e quinto posto foron para CDS do IES Monte da Vila de Pontevedra e Chocuelos do Colexio Fomento Montecastelo de Pontevedra, respectivamente.

A final nacional de Young Business Talents reuniu en Alcobendas (Madrid) a un total de 348 estudantes de 78 centros docentes de toda España, divididos en 100 equipos, que competiron por alcanzar este ansiado galardón. Unha competición que se desenvolveu ao longo do día e na que os alumnos tiveron que ir tomando as mellores decisións para que a súa empresa convertésese na máis próspera do mercado virtual.

Ao estilo dunha competición americana, durante a xornada os estudantes de toda España dirixiron a súa propia empresa en Internet e tiveron que analizar, planificar e controlar o mercado segundo as diferentes situacións que se lles han ido expondo, facendo o mesmo que os responsables reais das empresas.

Para iso, usaron como ferramenta sofisticados simuladores empresariais de terceira xeración, como os que se empregan nas universidades e escolas máis prestixiosas do mundo.

Desde que comezase o programa educativo no mes de novembro e ata chegar á final, un total de 9.458 estudantes de 411 centros docentes de toda España, de 4º da ESO, Bacharelato e Formación Profesional, competiron por Internet desde as propias aulas dos seus centros docentes en catro fases en liña eliminatorias para buscarse un posto na final presencial da competición.