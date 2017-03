Miguel Santalices é o membro da Mesa do Parlamento que acumula máis patrimonio

O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices (PP) é o membro do órgano reitor da Cámara (a Mesa) que acumula patrimonio por máis valor, entre bens inmobles, depósitos bancarios, activos financeiros e fondos de investimento, mentres que o vicepresidente primeiro, o tamén popular Diego Calvo, ten a maior débeda bancaria ligada a unha recente hipoteca por unha vivenda.

Nas declaracións de bens e dereitos que publicou a Cámara autonómica este venres, Santalices figura como propietario de dous pisos (un en Ourense e outro en Pontevedra), unha leira en Pontevedra, e un baixo comercial tamén en Pontevedra. O valor catastral destes inmobles supera, en total, os 440.000 euros.

Ademais, o xefe do Lexislativo declara contas correntes e plan de pensións por 146.721 euros e 322.870 euros en fondos de investimento e activos financeiros.

Entre bens inmobles, depósitos e fondos de investimento e outros activos o patrimonio de Santalices rolda o millón de euros. Pero, ademais, na súa declaración fai constar un Audi A8 comprado en 2011 e unha moto Piaggio.

Suma nas observacións tres prazas de garaxe --dous en Pontevedra e unha en Ourense-- e unha colección de obras de arte (da que non figura o valor), algunhas adquiridas por doazón e "a maioría", recalca, por compravenda.

DIEGO CALVO, VIVENDA NOVA E HIPOTECA

Pola súa banda, Diego Calvo recolle na súa declaración a compra dunha vivenda unifamiliar na Coruña e un saldo en depósitos bancarios de 33.284,74 euros. Ligada á compra desta nova vivenda fai constar unha hipoteca por 325.000 euros, que ten pendente de pagar.

Pola súa banda, a secretaria da Mesa, a tamén popular Raquel Arias, declara, en gananciales, unha vivenda unifamiliar, un garaxe e un piso na provincia de Lugo, así como tres leiras. Igualmente, ten 87.268 euros en depósitos bancarios e un coche. En 2008 solicitou unha hipoteca por 60.000 euros, que aínda non terminou de pagar.

SOLLA, SEN BENS INMOBLES E MENOS DE 16.000 EUROS NO BANCO

A vicepresidenta segunda da Cámara, Eva Solla (En Marea) non declara bens inmobles e informa de dous depósitos bancarios que, no seu conxunto, non alcanzan os 16.000 euros --uno é de 927,29 euros e o outro, de 15.000--. Ten un coche e pediu un préstamo de financiamento do vehículo por 16.835 euros, do que lle que queda por pagar 11.721 euros.

Por último, a vicesecretaria do Parlamento, a socialista Concepción Burgo, declara un piso e unha praza de aparcadoiro en Lugo, así como depósitos bancarios por 105.000 euros. Tamén ten un Audi A4.