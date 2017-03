O xurado absolve ao home acusado de atropelar mortalmente a un veciño en Cedeira (A Coruña)

O xurado absolveu ao home acusado de atropelar mortalmente a un veciño, no municipio coruñés de Cedeira, co que, supostamente, mantiña unha mala relación, segundo o veredicto que os seus integrantes deron a coñecer este venres tras o xuízo celebrado na Audiencia Provincial da Coruña

Nas súas conclusións, a Fiscalía mantivo a pena solicitada inicialmente de 21 anos de prisión por un delito de asasinato tras sete xornadas de xuízo. A acusación particular tamén ratificou a súa petición de 24 anos de cárcere por asasinato para o procesado, Maximino Caruncho.

Con todo, o avogado introduciu unha cualificación alternativa no caso de que os feitos fosen cualificados como homicidio por imprudencia grave cunha rebaixa da pena de entre un a catro anos.

Segundo o Ministerio Público, o día dos feitos, o 10 de agosto de 2012, o acusado, que era construtor e co que a vítima mantiña varios litixios, "variou a traxectoria e arroiou por detrás á vítima sabendo que con iso lle ocasionaría a morte".

No xuízo, testemuñas da defensa alegaron que o procesado padecía unha depresión. Segundo a súa esposa, o día dos feitos, non se tomou a súa medicación. Mentres, o letrado do acusado atribuíu a unha "terrible causalidade" que a vítima mantivese un enfrontamento co procesado.