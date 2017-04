A Xustiza obriga á Xunta a revisar as subvencións aos sindicatos

Este sindicato di que interpuxo un recurso contencioso administrativo contra a concesión das subvencións IOBE 2009. O ditame ten consecuencias máis aló da CIG, pois obriga a revisar todo o proceso de adxudicación das subvencións concedidas ao abeiro destes plans, á que se presentaron numerosas entidades.

A resolución impugnada pola forGA, acordaba a concesión á esta fundación dunha subvención para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego (IOBE) ao abeiro do disposto na Orde da Consellaría do 31 de decembro de 2009, mais desestimaba unha parte importante das contratacións propostas pola forGA.

Segundo explica a central nacionalista, os plans IOBE van destinados ao mantemento e contratación de persoal técnico e son as propias entidades solicitantes quen propoñen á Consellaría o número de persoal necesario. A administración (en función dos baremos estabelecidos na orde) determina que contratacións prorroga e o número que concede a maiores. No caso da forGA a valoración feita pola Xunta foi totalmente arbitraria, impedindo manter nin aumentar a actividade, favorecendo a outras entidades, nun claro exemplo de actuación irregular e discriminatoria.

Agora, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anula a resolución impugnada, debendo a Administración retrotraer o procedemento de concesión das axudas ao momento da súa valoración, tal e como forGA solicitou no seu momento, e no prazo de 10 días, revisar todas as solicitudes presentadas a aquel plano IOBE.