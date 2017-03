O COB tumba un dos líderes

Ficha técnica

Ourense Provincia Termal 62: Christian Díaz (7), Mitrovic (5), Jukic (2), Dmitry Flis (15), Fran Guerra (8) –cinco inicial- Diego Kapelan (17), Kyle Hittle (3), Devin Wright (3), Martín Rodríguez (2) e Tomás Fernández (0).

CB Miraflores Burgos 58: Steinarsson (12), Álex López (3), Brandon Brine (0), Javi Vega (5), Toncinic (4) –cinco inicial- Huskic (11), Álex Barrera (12), Soluade (0), Edu Martínez (2) e Jorge García (9).

Parciais: 18-14, 11-15 (29-29), 15-12, 18-17 (62-58).

Árbitros: Jose Vázquez García e Adrián Iglesias Ambrosio. Sen eliminados.

Incidencias: partido da 30ª xornada da LEB Ouro no Pazo Paco Paz de Ourense.



Importante e traballada vitoria do COB, nun partido feo e con escaso acerto, no que foi decisivo Diego Kapelan. Ourense foi case sempre por diante, pero Burgos deulle a volta ao marcador (44-47) ao principio do último cuarto cun parcial de 0-10. Apareceu entón o escolta bosníaco, que anotou tres triplas case consecutivas para poñer cinco puntos por diante ao COB a 1:10 do final. Álex Barrera e Javi Vega anotaron dende 6,75 para os casteláns, pero os ourensáns acertaron nos tiros libres. Ao final, 62-58, a 17ª vitoria ourensá, con dúas de vantaxe (á espera do Palma-Lleida) na loita polos play-offs. O vindeiro venres, visita a Cáceres.



Mandaban as defensas sobre os ataques, custaba un mundo anotar, e tras seis minutos de xogo, un pírrico 8-7 no marcador. Dmitry Flis, 7 puntos no primeiro cuarto, sumaba para o COB (13-10), pero Huskic puxo a Burgos por diante (13-14). Kyle Hittle pechou o cuarto cunha tripla dende Texas: 18-14.



O segundo cuarto aínda foi peor. O COB abriu un pequeno oco (20-14), pero Álex Barrera e o veterano Jorge García (40 anos) igualaron o encontro. Tras dezasete minutos, 24-24. Kapelan anotou a súa segunda tripla (29-26), pero os ourensáns defenderon mal a última posesión e Jorge García empatou o choque ao descanso: 29-29.



Steinarsson abriu cunh tripla (29-32), pero os ourensáns, aínda que sen brillo, acadaron un parcial de 8-0. Diego Epifanio parou o partido tras catro minutos e con 37-32. Tan só Steinarsson anotaba para os visitantes, e Christian Díaz, con 5 puntos consecutivos, deu o COB a máxima diferenza do encontro: 44-37. Burgos parou de novo o partido, o COB xa non anotou máis, e cos tiros libres achegáronse os casteláns: 44-41.



No arrinque do último acto, parcial de 0-6 e Gonzalo García que tivo que parar o partido con 44-47. Reaccionou Diego Kapelan, con dúas triplas e COB volveu retomar o mando (52-48). OS visitantes erraban tiro tras tiro, e Kapelan (2/8 nos primeiros tres cuartos e 3/3 no último) sumou a súa quinta tripla: 57-52. Unha tripla bestial de Álex Barrera meteu de novo a Burgos na pelexa, Mitrovic errou dúas triplas para sentenciar o choque, pero Ourense colleu dous rebotes ofensivos decisivos, e Flis (2/2), Mitrovic (1/2) e Kapelan (2/2) deron a vitoria ao COB dende o tiro libre. O obxectivo do play-off está máis preto para Ourense.

Dmitry Flis tenta a xogada ante Javi Vega. | Fonte: Carlos Domarco (COB)