Carlos Vives actuará o 1 de abril na Coruña

Carlos Vives visitará nos próximos días no marco da súa xira A Coruña, Madrid, Barcelona e Murcia. En concreto a cita na cidade herculina será o próximo 1 de abril no Coliseum.

O cantante referiuse á demanda por plaxio admidita a trámite nun xulgado de Madrid polo seu éxito xunto a Shakira A bicicleta, asegurando en declaracións a Europa Press que se trata dun "asunto necio".

"Pero é moi sinxelo, o xuíz terá que escoitar as dúas cancións e comparar", apostilou o músico colombiano, xa en España para a primeira parte dunha xira que visitará nos próximos días Bilbao, A Coruña, Madrid, Barcelona e Murcia.

O Xulgado do Mercantil número 12 de Madrid admitiu a trámite a principios de marzo unha demanda por plaxio contra Sony Music Publishing Latina, Carlos Vives, Shakira, Andres Eduardo Castro e outro nove produtoras, pola 'Bicicleta', gañadora do Grammy Latino 2016.

O compositor e produtor cubano Livam e a súa editora Maryla Dianik Romeu (MDRB Music Publishing) interpuxeron dita demanda en febreiro e, unha vez analizada no xulgado, foi admitida a trámite. "Que a xustiza compare", dixo Carlos Vives respecto diso.

VIRA 'A FESTA DE TODOS'

Máis aló deste asunto, Carlos Vives visita España para actuar na Coruña (1 de abril, Coliseum), Madrid (4 de abril, WiZink Center), Barcelona (5 de abril, Sant Jordi Club) e Murcia (7 de abril, Cuartel de Artillaría). Ademais, antes, este 29 de marzo, cambiará fugazmente de país para presentarse en París.

"Estamos felices por poder volver a escenarios que fai vinte anos sorprendéronnos tanto", recalca o colombiano lembrando o gran éxito que viviu a partir da publicación en 1993 do seu disco Clásicos da provincia, que incluía o clásico A pinga fría.

A este respecto, Carlos Vives rememora que fixo "un disco cunha vocación aparentemente moi local, pero que terminou sendo moi exitoso en España e noutros moitos lugares". "Pero é que a música une máis aló da lingua", apostila.

Máis de vinte anos despois daquela explosión comercial, o artista atravesa outro momento doce grazas ao éxito da 'Bicicleta' e tamén do seu novo sinxelo, 'Ao fío do teu amor', ambos os adiantos do que será o seu seguinte disco, por agora aínda sen data de lanzamento.

Trátase de dous temas cun marcado son urbano, detrás do que el segue "sendo o mesmo en esencia". "Cada época ten o seu son e agora nas radios o que entra é o reguetón, pero unha canción como A bicicleta segue sendo un vallenato, revestido de dance hall", expón.

Lembra ademais Vives cando hai anos trasladouse a Miami e o son baseábase en loops que incorporaban o produtores pero "eran como invisibles". Segundo destaca, ese tipo de arranxos agora están nun primeiro plano e son os que marcan o ritmo da música a nivel global.

MESMAS CANCIÓNS CON OUTROS VESTIDOS

"Eu sigo facendo en esencia as mesmas cancións, pero podo porlles diferentes vestidos. Se chego co mesmo dirán 'que vén o do vallenato', pero iso xa pasou, é de fai moito. Vestindo os temas doutra maneira fágome co meu oco", reflexiona.

Ese será, por tanto, o camiño do seu próximo disco, no que segue traballando aínda que agora os singles teñan máis relevancia: "Sigo pensando en discos porque xa son un pouco vello e porque teño moitas cousas que contar, con todo un percorrido por unha chea de historias e sensacións".

Despois destes concertos en España, Carlos Vives volverá a Estados Unidos durante abril e maio. No verán volverá para actuar en Canarias, así como en Valencia (25 de xullo, Xardíns de Viveiros) e Marbella (31 de xullo, Starlite Festival).