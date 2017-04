Santiago acollerá a feira vitivinícola 'Viñerón' este sábado con viños e música en directo

A Cidade da Cultura de Santiago acollerá o vindeiro sábado, 1 de abril, a feira vitivinícola 'Viñerón', na que participarán 15 novos talentos deste sector. Ademais das actividades de cata e compra de viños, este evento contará con 'street food' --postos de comida na rúa-- e música en directo.

Así anunciouno a concelleira de Economía e Facenda do Concello de Santiago, María Rozas, que presentou este martes a terceira edición deste encontro. Neste acto tamén estiveron presentes o director do Instituto Galego do Viño --entidade que organiza o evento--, Xoán Cannas, e a directora da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez.

Nesta presentación, a concelleira de Economía admitiu que, aínda que "é certo que en Santiago non se produce viño", o feito de que sexa a "capital e o principal destino turístico de Galicia" fai que sirva como "porta de entrada de moitos turistas". "Para moitas persoas somos a primeira referencia que teñen do viño galego", engadiu.

Neste sentido, Xoán Cannas lembrou que Porto é "a capital europea do viño" a pesar de que "tampouco o produce". "Estamos empeñados en que Santiago pode ser a capital europea do viño porque o Camiño de Santiago así a define historicamente", asegurou o director do Instituto Galego do Viño.

Segundo informou Cannas, 'Viñerón' comezará ás 16,00 horas e terminará sobre as 22,00 horas, cando terá lugar o concerto que dará peche a este evento.

MÚSICA EN DIRECTO

A actuación musical en directo correrá a cargo de Pepe Solla, Juanjo Figueroa, Nico Pastoriza e Eladio dos Santos, catro guitarras e catro voces que tocarán versións de clásicos como Pearl Jam, Radiohead, Eric Clapton ou The Beatles, así como algúns temas propios.

As entradas para esta feira pódense adquirir na páxina web do evento (viñeron.com) e teñen un prezo de 15 euros as individuais e 20 euros a entrada dobre.