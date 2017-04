Anova arrinca este sábado a súa nova etapa con Antón Sánchez e situará a Raúl Asegurado e Iria Otero en cargos destacado

A nova Coordinadora Nacional de Anova, elixida na pasada III Asemblea que a formación celebrou o 18 de marzo en Pontevedra, afrontará este sábado a súa primeira reunión para elixir á permanente --o órgano executivo-- e ao novo portavoz nacional, que será o tamén viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez.

Deste xeito, da Coordinadora Nacional que integran, ademais do propio Antón Sánchez, as 49 persoas que o acompañaron na única lista que concorreu ao plenario celebrado na cidade do Lérez sairá a nova permanente, que estará formada por un total de 13 persoas, máis reducida que a anterior.

No órgano executivo ocuparán postos destacados Raúl Asegurado e Iria Otero. De feito, fontes consultadas por Europa Press confirmaron que se perfilan para coordinador e responsable de Organización, respectivamente, sucedendo así ao propio Antón Sánchez e a Rafael Dopico e Esther Duro.

O órgano encargado de executar as decisións da Coordinadora Nacional --máximo foro de decisión entre asembleas-- experimentará unha "gran renovación" xa que, conforme apuntaron estas mesmas fontes, prevese que só repitan no permanente "catro" das 13 persoas que a integrarán.

NOVOS RETOS

Iria Otero e Raúl Asegurado acompañarán a Antón Sánchez na súa nova responsabilidade, na que ten como reto sumar ás voces críticas co papel levado a cabo pola anterior dirección de Anova en relación a En Marea, como é o caso do parlamentario autonómico e exalcalde de Manzaneda, Davide Rodríguez, ou da deputada no Congreso Alexandra Fernández.

As mesmas fontes precisaron tamén que, ademais das 50 persoas que conformaron a lista liderada por Antón Sánchez, na Coordinadora Nacional estarán 15 representantes territoriais que se manterán de "forma provisional" ata que a formación emprenda o mandato asembleario de renovar e reforzar a súa estrutura territorial.

Ademais, no encontro, que terá lugar este sábado en Hotel Congreso de Teo (A Coruña), a Coordinadora Nacional de Anova tamén prevé realizar unha "innovación importante" no deseño da estrutura da formación.

-. Firma: CRVA .-