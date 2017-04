O presidente da Xunta e líder do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, participará este sábado no congreso autonómico dos populares de Castela e León, que ratificará a cesión do liderado por parte de Juan Vicente Herrera a Alfonso Fernández Mañueco.

"Feijóo acompañará a Juan Vicente Herrera na súa saída nun congreso no que se elixirá á nova dirección da formación", subliñou este venres o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, quen tamén incidiu na "proximidade" entre Galicia e Castela e León.

En clave interna, Tellado tambien esgrimiu que a maquinaria interna dos populares galegos non se paraliza, coa vista posta nas municipais de 2019. "Quedan 25 meses, pero hai pouco quedaban 30", argumentou.

Así mesmo, adiantou que a próxima semana reunirase o comité de dirección do PPdeG para establecer "a axenda e a estratexia" para os próximos meses.