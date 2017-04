A Deputación de Lugo porá en marcha a partir deste sábado as dúas rutas fluviais da Ribeira Sacra

O presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, anunciou, tras a Xunta de Goberno, que este sábado se porán en marcha as dúas rutas fluviais da Ribeira Sacra.

Así, a partir deste 1 de abril, reactívase este servizo cos catamaráns, que asucarán a Ribeira Sacra. "Ata o comezo da Semana Santa, os catamaráns da Deputación estarán abertos ao público nos seus horarios habituais", indicou Campos.

Na ruta do Sil, desde Mosteiro ata Santa Cristina no embarcadoiro de Doade, estes funcionarán de mércores a domingo, con viaxes ás 11,30, 16,30 e 19,00 horas. Pola súa banda, na ruta do Cabo do Mundo, no Miño con embarcadoiro no Belesar, funcionarán os fins de semana con viaxes ás 11,30 e 16,00 horas.

Darío Campos concretou que durante toda a Semana Santa as rutas fluviais continuarán todos os días con viaxes ás 11,30 e 16,00 horas.

Ata a data, xa contan con 6.800 reservas desde abril a decembro, habendo para este mes que comeza un total de 2.400 reservas.

Este servizo operaba a través de Suplusa (Sociedade Urbanística Provincial), aínda que, lembrou o presidente provincial, isto "bloqueouse pola oposición". "A nosa intención non era que non funcionase o servizo porque A Ribeira Sacra é un gran atractivo da provincia", subliñou.

Por iso, finalmente optouse por contratar as rutas a través da empresa Tragsa, para o que se asinará un convenio coa entidade pública "para que se encargue do funcionamento". "Mentres non asinamos o convenio, Tragsa asume xa estes traballos durante o mes de abril. Para este mes destinamos 30.000 euros a este servizo", puntualizou.

Na mesma Xunta de Goberno, aprobouse "a contratación do plan de roza da rede viaria provincial por valor de 800.000 euros". Búscase "acondicionar os preto de 4.300 quilómetros de estradas provinciais e dinamizar o emprego na provincia mediante a contratación de autónomos e pequenas empresas lucenses para a execución destes traballos", tal e como relatou o presidente da Deputación lucense.

A rede viaria provincial dividiuse en 24 zonas, "que inclúen vías dos 67 concellos da provincia de Lugo". Cóntase con adxudicar "estes traballos no mes de maio e empezar a roza na primeira quincena de xuño", segundo precisou Darío Campos.

-. Firma: JSL/SCP .-