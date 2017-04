Aumentan a 12 os detidos nunha operación contra o tráfico de drogas en Vigo e Xinzo de Limia

A operación aberta contra o tráfico de drogas en Vigo e Xinzo de Limia suma unha nova detención ás 11 dadas a coñecer a última hora deste venres.

En total, segundo as fontes consultadas, son sete as persoas detidas no municipio ourensán e un cinco na cidade olívica.

Tamén se están practicando rexistros e incautacións de droga. Decretouse o segredo de actuacións respecto ao caso, denominado 'Operación Gaijo', que se está desenvolvendo no sur da comunidade galega.

Así mesmo, non está previsto o pase a disposición xudicial ata este domingo ou o luns, sinalan fontes da investigación.