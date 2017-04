A eurodeputada de AGEe, Lídia Senra, subliñou que o "dereito a decidir" de Irlanda e Escocia debe ser respectado no proceso de saída do Reino Unido da Unión Europea, coñecido como Brexit.

Lida Senra (AGEe) | Fonte: Europa Press

Senra realizou estas declaracións, segundo recolle AGEe nun comunicado, no marco da súa visita a Irlanda, onde participa xunto a outros eurodeputados nas xornadas organizadas polo partido Sinn Féin en defensa do dereito a decidir do pobo irlandés, que debe formar parte do proceso de negociación do Brexit.

Alí, a eurodeputada galega remarcou que "a vontade expresada" polos pobos de Irlanda e Escocia --que votaron maioritariamente en contra da saída da UE-- debe ser "respectada igual" que a dos cidadáns do Reino Unido que apostaron polo Brexit.

As xornadas organizadas polo partido nacionalista irlandés abordaron o rexeitamento á imposición dunha fronteira "norte-sur", xa que "vulneraría" os Acordos do Venres Santo, polos que Irlanda e Reino Unido puxeron fin ao conflito de Irlanda do Norte.

"Necesitamos outra Europa que se constrúa sobre a base do dereito a decidir dos pobos e que poña os dereitos humanos por diante dos intereses do capital", manifestou Lídia Senra.

NEGOCIACIÓN NA EUROCÁMARA

Logo de que a primeira ministra británica, Theresa May, asinase a carta que inicia o proceso de saída do Reino Unido da Unión Europea; a próxima semana iníciase no Parlamento europeo o debate e votación das directrices para o proceso de negociación do Brexit.

En relación a iso, Lídia Senra incidiu en que, entre as "prioridades" da negociación, debe incluírse o compromiso de "cumprimento da vontade expresada polo pobo irlandés mediante o seu voto no referendo de 2016 e o respecto ao dereito a decidir".