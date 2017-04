O PSdeG reclamou o "desbloqueo" por parte da Consellería de Cultura da candidatura da Ribeira Sacra para ser declarada Patrimonio da Humanidade pola Unesco.

Ribeira sacra | Fonte: Europa Press

O deputado socialista José Antonio Quiroga presentou unha proposición non de lei na Cámara galega na que insta o Goberno autonómico a "retomar e axilizar" a candidatura que, como lembrou, "atópase paralizada desde hai case dous anos".

A través dun comunicado emitido este sábado, o PSdeG denunciou o "silencio total" da Xunta sobre esta iniciativa logo de que "as deputacións de Lugo e Ourense, coa colaboración do Consorcio da Ribeira Sacra e do Valedor do Pobo, traballasen para conseguir este recoñecemento".

Así, Quiroga apuntou que se descoñece se a paralización da candidatura débese a "problemas xurdidos pola delimitación da zona" ou polas "protestas xeradas pola falta de información adecuada a colectivos", polo que esixiu explicacións á Xunta.

Así as cousas, os socialistas piden ao Executivo galego que impulse de novo a iniciativa porque esta distinción "servirá para mellorar a calidade de vida dos seus habitantes e axudará a preservar os valores históricos e etnográficos desta paraxe excepcional".