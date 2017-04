O histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras aceptaría ser o portavoz orgánico de En Marea se é unha "decisión colectiva" dos seus integrantes porque, a pesar da súa "fama" de "ácrata", defende que sempre foi "moi disciplinado". No entanto, deixa claro que o actual portavoz parlamentario do partido, Luís Villares, é a "referencia" e non ve incompatible que comparta as dúas responsabilidades.

Xosé Manuel Beiras, na Reboraina, nunha entrevista con Europa Press | Fonte: Europa Press

"Penso que a forma na que podo ser máis útil é non tendo ese tipo de responsabilidade pero, como sempre dixen, sempre fun moi disciplinado. Sempre aceptei decisións colectivas, aínda que non as comparta, se resulta que se considera que é o máis útil que podo achegar", explicou nunha entrevista concedida a Europa Press na Reboraina.

En todo caso, para o fundador de Anova e un dos impulsores do proxecto que hoxe en día é En Marea, actualmente, a "referencia individual" do partido instrumental é Luís Villares. "Foi unha persoa atraída para que entrase no combate político e fose o candidato", lembrou para avisar de que En Marea "ten o compromiso de apoialo e facerlle o seu labor político o máis viable posible".

Por iso, non dubida en responder as voces do Consello das Mareas que rexeitan que o maxistrado lucense asuma tamén a portavocía orgánica, pois asegura que "non é un órgano executivo de poder persoal". "Non é un órgano unipersonal de poder executivo, non é un secretario xeral dunha executiva convencional; por tanto, ten a función de ser, simplemente, a voz que expresa a liña política acordada polos órganos colexiados", replicou.

Con estes argumentos deixou claro que o feito de que Villares poida asumir este encargo non suporía "a acumulación de nada" (en referencia a unha eventual concentración de poder), senón que "simplemente" habería "unha coincidencia, durante un período determinado, da persoa que exerce como portavoz do grupo parlamentario" e da que fai de "portavoz da organización". "Pero que problema hai?", retou.

Feita esta matización, Beiras tamén se referiu ao documento asociado á candidatura 'Máis Alá' que capitaneou Villares para as primarias de En Marea e que, precisamente, veta o feito de que o portavoz parlamentario poida ser tamén o orgánico. Respecto diso, incidiu en que En Marea debe rexerse polas "normas básicas de obrigado cumprimento" que foron aprobadas na súa asemblea fundacional de Vigo, así como no plenario celebrado en decembro en Santiago.

"Esas normas non poñen veto a que un portavoz parlamentario poida ser o orgánico", asegurou para argumentar que "unha cousa é que unha lista determinada estableza iso (a incompatibilidade) no seu documento" e, outra, "que o Consello no seu conxunto fágao seu". Neste sentido, tamén negou que haxa membros de Anova que "veten" a Villares para portavoz de En Marea, pero matizou que "outra cousa é que haxa persoas de Anova que acaten os acordos" da lista pola que o propio Villares presentouse. "Que quede claro", sentenciou.

Para o Consello das Mareas, a candidatura do actual portavoz parlamentario, denominada 'Máis Alá', e na que o propio Beiras concorreu, incluíu no seu documento esa incompatibilidade de cargos. Boa parte dos seus membros piden que se acate o establecido, pero as outras dúas candidaturas que competiron no proceso interno, 'Somos Quen' --integrada na súa maioría por membros de Anova-- e 'Queremos participar', si ven con bos ollos que Villares sexa o único portavoz do partido instrumental.

"ESTÁN DE BROMA?"

Ao fío diso na entrevista concedida a Europa Press, aproveitou para pór en valor os resultados obtidos polo exmagistrado lucense nas primarias internas de En Marea. "Luís Villares non é só o portavoz do grupo parlamentario de En Marea. Foi votado como candidato á Presidencia da Xunta con máis de 8.000 votos. Tivo moitísimos máis votos dos que tiveron agora calquera dos membros do Consello das Mareas", advertiu.

Tras iso, lanzou unha reflexión: "Se chegamos a gañar as eleccións, hoxe sería presidente da Xunta e que ían dicir? Que non podía ser portavoz de non se que? Están de broma ou que cona é iso?", aseverou.

Con todo, para o veterano político, o "fundamental" é que os membros "desbloqueen a situación do Consello das Mareas", que cre hai que "pór a andar" como "órgano de representación". "Que temos nestes momentos unha situación de bloqueo para a designación da coordinadora e da portavocía?, pois aparquemos iso", propuxo.

Para Beiras o importante é que "funcione" para aquilo "que ten que funcionar", xa que se trata do máximo órgano de decisión entre asembleas. Así, segundo considera, poderase ver "se hai realmente un problema de desencontros ou de desconfianza pola cuestión de como se configura a coordinadora ou a portavocía, ou se é un pretexto e que, en realidade, non se está polo labor do proxecto de En Marea como tal". "Entón que se faga evidente e cada un que asuma as súas responsabilidades", avisou.

PODEMOS GALICIA E PABLO IGLESIAS

Na súa entrevista con Europa Press, o veterano político tamén se referiu a actitude dos distintos partidos que apoian En Marea ao asegurar que Podemos Galicia, organización que ve dividida entre dous "sectores", aínda non asumiu que a formación que se presentou ás autonómicas é "un partido instrumental" e non "unha coalición".

A dirección formación morada en Galicia mostrara reticencias a integrarse no proxecto cando En Marea se constituíu en partido instrumental en xullo do pasado ano. De feito, nin sequera participou como tal na asemblea fundacional de En Marea e non se sumou para as autonómicas ata que o seu líder estatal, Pablo Iglesias, lanzou un tuit no que aseguraba que Podemos estaría con En Marea. "Sexa cal for a fórmula", dicía textualmente esa mensaxe na rede social.

Respecto diso, Xosé Manuel Beiras, a quen lle une unha estreita relación política co secretario xeral de Podemos --que foi asesor de AGE nas autonómicas de 2012--, desvelou que, coincidindo coa súa entrevista en 'A Tuerka', expúxolle a Pablo Iglesias que influíse para que a súa formación en Galicia "aposte por En Marea ante todo".

"E el comprometeuse a apoialo, dentro do respecto á autonomía de decisión que ten Podemos Galicia", asegurou Beiras. No entanto, non dubidou en ironizar co tipo de "autonomía" que teñen organizacións do tipo de Podemos, nas que o liderado recae de forma directa nunha persoa, ao referirse precisamente ás consecuencias que tivo a publicación de Iglesias en Twitter.

Respecto diso de Podemos, na entrevista tampouco pasou por alto a evolución do seu discurso entre as eleccións europeas e a repetición das xerais. Así, celebra que, tras a asemblea Vistalegre II, a nova dirección "dea síntomas de asumir de forma máis sincera" a "diversidade da plurinacionalidade" do Estado e o "dereito a decidir dos pobos".