A tripulación do helicóptero Pesca 2 do Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Mar, recibiu o premio 'Polaris' que outorga a Federación Internacional de Pilotos de Liñas Aéreas en recoñecemento polo seu labor nos rescates do buque 'Modern Express' e do pesqueiro 'Gure Uxua'.

Un Helicóptero De Salvamento Marítimo | Fonte: Europa Press

Trátase do "máximo recoñecemento relacionado coa aviación civil" e é a primeira vez que é recibido pola tripulación dun helicóptero de salvamento marítimo, segundo informou a Xunta este sábado.

O premio foi comunicado hai uns días aos seis tripulantes do Pesca 2, cuxa candidatura foi proposta polo Sindicato Español dos Pilotos de Liñas Aéreas (Sepla).

En concreto, os membros do Pesca 2 foron galardoados pola súa "heroica" contribución o pasado mes de xaneiro no rescate da tripulación do buque de bandeira panameña 'Modern Express', que estivo á deriva a 148 millas do Cabo Ortegal.

Naquela operación, que se realizou baixo duras condicións meteorolóxicas, participaron Carlos Ferreira como comandante, David Abad como copiloto, Antonio López-Cerón como operador de guindastre e o rescatador Daniel Fernández.

Ademais, o Pesca 2 tamén foi recoñecido polo seu labor no rescate do cinco tripulantes do pesqueiro 'Gure Uxua', afundido o 3 de febreiro a 50 millas de Navia (Asturias). Por este rescate foron recoñecidos Philip Andre --comandante--, David Abad --copiloto--, Brian Chouza --operador de guindastre-- e Daniel Fernández --rescatador--.

Os tripulantes da Pesca 2 recibirán o premio o próximo 6 de maio en Montreal (Canadá) na 72ª convención anual da Federación Internacional de Pilotos de Liñas Aéreas, entidade creada en 1948 en Londres.