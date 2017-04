O presidente do PPdeG e da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, rexeitou a política de "egocentrismo" e "demagoxia" doutros partidos fronte ao que defendeu a "arte de ser útil", algo que, ao seu xuízo, demostrou o PP.

Núñez Feijóo lanzou esta reflexión no XIII Congreso Rexional do PP de Castela e León, un conclave no que enxalzou a figura de Juan Vicente Herrera, quen hoxe abandona a Presidencia dos 'populares' castelanleoneses, e deu a benvida a Alfonso Fernández Mañueco, que asume esta nova responsabilidade.

"A estabilidade volveu a estar de moda en política", apuntou o líder dos 'populares' en Galicia, quen lembrou que tanto Castela e León como Galicia souberon manter a "bandeira da estabilidade" e de "servizo" a "as xentes do país".

"Parecía que os españois querían unha especie de montaña rusa, pasar da euforia á decepción, do abismo á nada e da frivolidade á inconsistencia, parecía que votar PP era cousa do pasado e que o futuro ía consistir en votar á nada ou á frivolidade", reflexionou o líder 'popular' galego.

Neste punto, Núñez Feijóo referiuse a a Asemblea Xeral de Podemos na que se falou "moito" de renovacións, de Primarias e democracia interna e, con todo, no conclave da formación morada Íñigo Errejón, "que en paz descanse", encarouse ao "macho alfa" da política española, en referencia a Pablo Iglesias, e, tras perder, "foi automaticamente designado candidato á Presidencia de Madrid". "Iso son formas de facer política, con Primarias", ironizou.

Así insistiu en que o PP é "un gran partido". "É o partido das ideas, dos proxectos, o importante non é non pagar ou deixar a deber, non o importante é o que fixemos", concluíu.