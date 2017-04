O presidente do PPdeG e da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, destacou a "grandeza" de Juan Vicente Herrera, presidente da Xunta de Castilla-León que hoxe abandona a Presidencia do PP, de quen destacou ser un "cabaleiro" que, como aconsellou, debe ser "referente" do que hoxe será designado novo líder dos 'populares' na Comunidade, Alfonso Fenández Mañueco.

Núñez Feijóo interveu no XIII conclave do PP de Castilla-León, unha Comunidade á que sente unido polas súas raíces e que está "chea de ministros". Con todo, destacou na súa intervención que existía unha razón que lle freaba para participar neste conclave 'popular': "Non estaba de acordo en que Juan Vicente Herrera fixese o balance destes últimos anos, o que quería é que Herrera fixese o discurso do próximo presidente do PP de Castilla-León".

Así, destacou a "grandeza" de Herrera á hora de tomar a decisión de deixar a Presidencia. "Fixarvos como están as casas dos partidos veciños e como está a nosa, canta grandeza hai aquí e canta miseria noutros, a grandeza do PP de Castella-León, de España e da política debémoslla fundamentalmente a persoas como Juan Vicente Herrera".

Neste punto lembrou as numerosas cuestións que comparten Castilla-León e Galicia como son a preocupación pola demografía, polo sector primario, polo mundo rural, ao que hai que sumar unha forma de enfocar a política común, de forma "útil, sensata e honesta".

Núñez Feijóo preguntouse cantos presidentes deixaron o cargo sen perder nunca. "Herrera, despois de máis de 20 anos, ademais de ser un político 'in victo', é un cabaleiro, é un activo que non debedes perder", aseverou, ao que engadiu: "A nivel de persoas hai dous tipos, aos que lle deixas as chaves da túa casa e aos que non, eu a Herrera déixolle as chaves da miña casa".

O presidente galego asemellou a situación na que se atopa agora Alfonso Fernández Mañueco á vivida por el cando substituíu a Manuel Fraga, un momento no que "o referente estaba en casa" e que lle levou a exporse como obxectivo "conseguir os resultados do seu Goberno de Fraga".

"Alfonso, tes un referente en casa, conseguir 16 anos de grandes maiorías do PP e os datos económicos e de xestión de Juan Vicente Herrera, non hai máis valor que o presidente que mantén unido ao seu partido", insistiu, tras o que lle lembrou a importancia de apoiar ao Goberno, "non hai Goberno sen partido pero o partido débelle lealdade ao partido".

Por último, Núñez Feijóo lembrou que Herrera se "corta a coleta" no partido pero non como presidente do Goberno de Castilla-León. "Ser presidente do partido é o máis importante para un partido pero vótanche os do partido", lembrou, tras o que insistiu en que para ser presidente da Xunta vótanche todos os cidadáns.

Para pechar a súa intervención o presidente da Xunta mostrou unha fotografía da última campaña electoral na que aparecen el e Herrera. "Acompañáchesme en todas as campañas sempre que viñeches gañamos eleccións", concluíu.