Piden en total 74 anos de cárcere para 6 membros dunha rede que enviou droga a Marín nun palé de plátanos

A Fiscalía pide penas que suman 74 anos de prisión e máis de 40 millóns de euros en multas para seis individuos que supostamente formaban parte dunha organización criminal dedicada a introducir grandes partidas de droga en España, aos que descubriron en 2014 cando tentaban introducir no Porto de Marín 54 quilos de cocaína ocultos entre un cargamento de plátanos.

Tal e como consta no escrito do Ministerio Público, ao que tivo acceso Europa Press, o seis procesados, xunto con outras persoas que non puideron ser identificadas, "formaban parte dunha organización criminal que tiña como finalidade introducir en España e traficar con sustancias estupefacientes, concretamente cocaína".

Dentro da organización, A.M.B.I. --considerado un importante narcotraficante español-- supostamente era o líder do grupo, daba as ordes aos demais membros e contactaba e negociaba coas organizacións en Sudamérica que provían ao grupo de cocaína.

Pola súa banda, J.M. era a súa man dereita; A.M.V. e J.L.P., tamén desempeñaban as súas funcións á beira do líder; e A.S. e A.C.S., ocupaban o chanzo intermedio e a súa función era sacar a droga do Porto de Marín.

En concreto, o fiscal mantén que tras unha operación frustrada en maio de 2014, en outubro dese ano a organización iniciou as xestións para levar a cabo un novo envío de cocaína desde Sudamérica ata o Porto de Marín, oculta nunha carga lícita de froita.

A Garda Civil tivo coñecemento dos datos necesarios para localizar a carga, polo que dispuxo un operativo para incautar o palé de froita, no que achou 54 paquetes de cocaína cunha pureza de 72,06% e un peso de máis de 54 quilos, que alcanzasen no mercado ilícito un prezo superior a dous millóns de euros.

O xuízo por estes feitos celebrarase a próxima semana, entre o luns 3 e o venres 7 de abril, na Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

DELITOS E PENAS

Por todo isto, a Fiscalía acúsalles a todos eles dun delito contra a saúde pública referido a sustancias que causan grave dano á saúde, en cantidade de notoria importancia, cometido no seo dunha organización criminal dedicada ao narcotráfico; así como de delitos de dirección --no caso de A.M.B.I.-- ou pertenza a organización criminal.

Tamén sostén que dous dos detidos, A.M.B.I. e A.M.V., utilizaban documentos de identidade falsos de Francia e Italia para o desenvolvemento da súa actividade ilícita e para evitar a súa identificación, polo que a eles dúas tamén lles acusa dun delito continuado de falsidade en documento oficial. Ademais, apunta que concorre a agravante de reincidencia en A.M.B.I. e A.C.S.

Así as cousas, pide para A.M.B.I. unha pena de 18 anos e medio de prisión e multa de máis de 10 millóns de euros; para A.M.V., 12 anos e medio de cárcere e multa de máis de seis millóns de euros; para A.C.S. 11 anos e medio de prisión e multa de seis millóns; e para J.M.B., A.J.L.P. e A.S. 10 anos e medio de prisión e multa de seis millóns.

Finalmente, solicita tamén o comiso das sustancias, diñeiro e efectos que utilizaron para as súas actividades, entre eles unha vintena de teléfonos, catro vehículos, tres tabletas, 3.275 euros, un pen drive, un cartón SD, un disco duro, dous computadores, un reloxo, un bolígrafo Montblanc, cartóns sim, unha cámara de fotos, tres GPS, un detector de radar e dous inhibidores.