A nova Coordinadora Nacional de Anova, elixida no III Asemblea que a formación celebrou o 18 de marzo en Pontevedra, elixiu este sábado á Comisión Permanente --o órgano executivo-- e ao novo portavoz nacional, o tamén viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez.

O portavoz de Anova, Antón Sánchez | Fonte: Europa Press

En concreto, tal e como relatou o propio Antón Sánchez aos medios, a Comisión Permanente, que reduce os seus membros de 20 a 13, está formada por seis homes e sete mulleres. Das áreas de Coordinación e Organización encargaranse Raúl Asegurado e Iria Otero, respectivamente.

Pola súa banda, Gladis Afonso e Ana Ardiz serán as responsables de Finanzas e comunicación interna, respectivamente. Da área externa, é dicir, de relacións políticas encargarase Xiana López, mentres que Raquel Martínez será a responsable da área de Comunicación.

A área de Rebelión Cívica recae sobre Brais Borrajo, mentres que a de Acción Institucional sobre a concelleira de Lalín (Pontevedra) Lara Rodríguez. Pola súa banda, Brais Rodríguez encargarase da área de Formación e Antón Dovao da de Iniciativas Programáticas.

Por último, Valeria Vázquez e Iván Rodríguez serán os responsables das áreas de Acción Feminista e Mocidade, respectivamente.

Deste xeito, da Coordinadora Nacional que integran, ademais do propio Antón Sánchez, as 49 persoas que o acompañaron na única lista que concorreu ao plenario celebrado na cidade do Lérez, saíu a mencionada Comisión Permanente.

A este respecto, Antón Sánchez explicou que a reestruturación organizativa finalizarase na próxima Coordinadora Nacional de Anova. Deste xeito, a organización política que encabeza terá tamén un esquema de áreas e subáreas para que todas as persoas que están na Coordinadora Nacional teñan unha responsabilidade e, desta forma, unha "maior implicación".

"FORTALECER ANOVA"

"Iniciamos un novo tempo político e unha nova etapa en Anova, onde queremos fortalecer Anova para fortalecer a unidade popular, que para nós é unha ferramenta imprescindible para a transformación, para ter a forza necesaria fronte ás políticas e forzas da dereita", subliñou Antón Sánchez nun receso durante a primeira Coordinadora Nacional despois do III Asemblea celebrada o pasado 18 de marzo en Pontevedra.

E é que, a xuízo de Antón Sánchez, é preciso que se una todo o conxunto de cidadáns que teñen "intereses materiais comúns" fronte ás políticas, precisou, da dereita.

"Fronte a quen quere normalizar a situación política despois das citas electorais, dicímoslle que non se pode normalizar mentres haxa políticas que infrinxen sufrimento á maioría social, mentres haxa xente que non ten que comer e mentres haxa explotación, precariedade e desigualdade", defendeu o portavoz de Anova.

Nesta mesma liña, volveu a facer fincapé en que "fronte a quen quere normalizar a forzas como Anova ou En Marea e inserilas no sistema tradicional de representación", desde a súa organización política din 'non'. "Nós utilizaremos as institucións para retroalimentar a rebelión cívica", proclamou.

"TRABALLAR NA SOCIEDADE"

A continuación, indicou que, tras cinco citas electorais en dous anos e medio, "é tempo de traballar no seo da sociedade": "Conectados cos movementos sociais, as asembleas territoriais e a xente das mareas municipais, que están na primeira liña de loita nas institucións".

Neste sentido, apostou por "retomar o protagonismo da rúa", así como por ser unha ferramenta para "trasladar as reivindicacións da rúa" ás institucións. "Non pode ser que nunha política que se pretende transformadora e radical, o protagonismo absoluto sexa a institución, senón que a institución debe estar ao servizo da rebelión, fronte a un sistema que provoca sufrimento ás maiorías sociais", opinou.

Iria Otero e Raúl Asegurado acompañarán a Antón Sánchez na súa nova responsabilidade, na que ten como reto sumar ás voces críticas co papel levado a cabo pola anterior dirección de Anova en relación a En Marea, como é o caso do parlamentario autonómico e exalcalde de Manzaneda, Davide Rodríguez, ou da deputada no Congreso Alexandra Fernández.