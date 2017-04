O portavoz de Anova, Antón Sánchez, apostou este sábado, a un día da celebración do Consello das Mareas, por fuxir de debates "nominalistas" e "respectar a pluralidade e diversidade" de En Marea na elección da coordinadora e a portavocía.

O portavoz de Anova, Antón Sánchez | Fonte: Europa Press

Despois de que a Coordinadora Nacional de Anova escollese este sábado á Comisión Permanente, o portavoz desta organización política fixo fincapé en que Anova "sempre" reiterou que "a cuestión nominalista é o de menos" e que, por tanto, o importante é realizar unha "análise" sobre o que "debe ser En Marea como organización política".

En concreto, Antón Sánchez pronunciouse deste xeito tras ser preguntado sobre o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, e sobre a portavocía do partido instrumental, que está no aire. "Respectarei o acordo dos compañeiros. [...] Creo que o debate é máis profundo que o nominalista", opinou, xusto antes de remarcar que En Marea é "un espazo de unidade popular" que "ten que avanzar" e que, por tanto, "non se pode quedar nunha coalición de partidos".

E é que, ao seu xuízo, debe funcionar como canle de "participación" para os "miles de persoas que queren participar". "Debemos ser un espazo de ruptura co réxime e o sistema: Non queremos ser un partido tradicional clásico, queremos ser un movemento transformador que transgreda os marcos actuais", defendeu o tamén viceportavoz parlamentario de En Marea.

"Queremos formas de representación coherentes co que nos demanda a nosa base social e, a partir de aí, tomar decisións para facer ese traballo no seo da sociedade e avanzar", explicou aos medios, para logo argumentar que é "moito máis complicado" tomar decisións nun espazo no que "conflúen diferentes culturas políticas", en alusión a En Marea, que en Anova.

"ESFORZO" POR ENTENDERSE

En concreto, Antón Sánchez pronunciouse desta forma tras ser preguntado sobre a dificultade de En Marea para escoller coordinadora e portavocía. Con todo, apostou por facer un "esforzo" para loitar contra as "políticas da dereita" a pesar de que tomar decisións custe "máis tempo e máis discusións".

Así mesmo, o viceportavoz de En Marea indicou que na orde do día do Consello das Mareas, que se celebrará este domingo, está incluída a elección da coordinadora e da portavocía ou portavocías. No entanto, indicou que a orde do día sairá adiante ou non en función de como discorra o Consello das Mareas.

Este pasado luns, o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, esperaba que na reunión deste domingo elíxase a coordinadora e aseguraba que "moi pronto" se nomeará ao portavoz orgánico.

Precisamente, a elección do portavoz orgánico da formación é o principal punto de discrepancia que existe entre os integrantes do Consello das Mareas. Así, mentres que membros da candidatura que capitaneou Villares para o proceso interno, Maís Alá!, son partidarios de que se respecte o documento asociado a esta lista que impedía compatibilizar este papel co de portavoz parlamentario, as persoas que concorreron polas listas Queremos Participar e Somos Maioría se apostan por que o exmagistrado lucense ocupe ambos os cargos.