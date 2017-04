O responsable de Organización e portavoz da Comisión Xestora do PSOE, Mario Jiménez, mantivo este sábado que a "resposta" que se articule sobre a xestora do PsdeG, tendo en conta que o prazo para a súa renovación expirou a primeiros do mes de marzo, terá que ser "froito do diálogo".

Así o dixo Jiménez en declaracións aos xornalistas na sede socialista da rúa Ferraz, tras o Comité Federal no que PSOE deu luz verde ao calendario para as primarias e o Congreso nos que se elixirá ao seu próximo secretario xeral.

O portavoz socialista apuntou que o mandato da comisión en Galicia, "evidentemente expirou", e que, coa fase aberta a nivel federal no partido, a xestora nacional e o PsdeG falarán "para ver cal é a mellor saída".

"A xestora galega cumpriu o seu mandato e hai que articular unha resposta, estamos a falar e o que faga será froito do diálogo con todo o mundo en Galicia e xunto coa dirección do partido", incidiu o socialista.