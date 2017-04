A Xunta reúnese con Atiga para avanzar no desenvolvemento do Observatorio da Industria 4.0

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, mantivo unha reunión este sábado con representantes da Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia (Atiga) para avanzar no desenvolvemento do Observatorio da Industria 4.0, que pretende recoller as oportunidades que ofrece a tecnoloxía para os principais sectores produtivos de Galicia.

Segundo informou a Xunta nun comunicado, no encontro abordouse a colaboración entre o Executivo autonómico e Atiga para a elaboración deste "mapa" sobre o grao de incidencia que ten a aplicación da tecnoloxía na industria galega.

Así, Conde destacou que o fin desta actuación é conseguir que a economía galega "sexa máis competitiva para captar maior investimento produtivo" e, deste xeito, lograr un maior grao de "internacionalización" das empresas de Galicia.

O titular de Industria do Executivo galego resaltou o labor de Atiga --que aglutina a seis centros tecnolóxicos-- na aposta pola "innovación", que a sitúa no "eixo principal" da "mellora do tecido produtivo e da modernización da industria".

Atiga conta con preto de 900 traballadores de "alta cualificación" e manexa unha carteira de clientes de 1.700 empresas. En 2015, esta alianza levou a cabo "289 proxectos de I+D+i", dos que máis de 50 foron "de carácter europeo e internacional".