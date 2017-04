A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Cangas instou á cidadanía a concentrarse este xoves 6 de abril ante o edificio da Xunta en Vigo, concretamente ás 12,00 horas, para solicitar que o Servizo Galego de Saúde (Sergas) dote ao servizo de urxencias da PAC de Cangas (Pontevedra) con presenza "permanente" de persoal e cos medios "necesarios" para ser "máis resolutivos".

Este colectivo estivo durante todo o mes de febreiro na rúa recollendo firmas de veciños de Cangas para que se cumpra esta solicitude, tal e como a plataforma indicou nun comunicado. A acollida por parte dos veciños foi, asegurou, "moi gratificante", participando numerosos establecementos e voluntarios e logrando unhas 5.226 firmas.

"O señor conselleiro de Sanidade non contesta ás numerosas solicitudes de reunión que solicita o Concello para que escoite as carencias sanitarias que ten o pobo de Cangas. Por tanto, ante esta actitude, marcámonos, xunto cos grupos do goberno de Cangas e os da oposición, salvo PP, unha folla de ruta ata chegar á Consellería de Sanidade para que escoite as peticións do pobo de Cangas, comezando por levar ao rexistro da Xunta, en Vigo, as 5.226 firmas recollidas entre os veciños", relataron desde o colectivo.

A continuación, precisaron que está confirmado que o delegado da Xunta en Vigo vai recibir ao alcalde de Cangas e á Plataforma en Defensa dá Sanidade Pública de Cangas. Tras a reunión, sinalou a plataforma, farán unha rolda de prensa para valorala.