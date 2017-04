Morre un home no Grove (Pontevedra) ao caer da súa bicicleta

Un home faleceu este sábado pola tarde no Grove (Pontevedra) tras sufrir unha caída de bicicleta. En concreto, a vítima circulaba polas inmediacións do campo de golf da Illa da Toxa cando se produciron os feitos.

Segundo indicou o CAE 112 Galicia nun comunicado, e tal e como se lle comunicou, non houbo ningún outro vehículo implicado no suceso.

Ata o punto do accidente foi mobilizado un helicóptero medicalizado. Con todo, os efectivos de emerxencias non puideron facer nada por salvarlle a vida ao ciclista.

Foi unha persoa particular quen alertou do ocorrido aos 112 minutos antes das 18,00 horas deste sábado. Segundo explicou o alarmante, a vítima non reaccionaba.

Pola súa banda, o 112 informou a Urxencias Médicas, aos Bombeiros do Salnés e ao GES de Sanxenxo. Tamén se avisou a Protección Civil e á Policía Local.