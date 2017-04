Rocío Fernández Lixa, elixida presidenta de NNGG de Vigo

Rocío Fernández Lixa foi elixida este sábado presidenta de Novas Xeracións (NNGG) de Vigo no XII Congreso Local dos mozos populares.

A cita contou ademais coa presenza da presidenta local, Elena Muñoz, o presidente provincial, Alfonso Rueda, o secretario nacional de NNGG, Javier Dorado, e Ana Pastor, entre outros.

Durante a súa intervención, Fernández Lixa puxo en valor o traballo que realizan as NNGG, tanto a nivel local, como provincial, autonómico e nacional, incidindo en que "pronto" haberá "un presidente vigués que vai reforzar" todo o traballo.

Así mesmo, agradeceu o traballo de Alejandro Pérez, o seu predecesor no cargo, e apostou por dar continuidade a esta liña de acción e "acoller a todos os mozos vigueses dispostos a cambiar esta cidade".

Neste sentido, apostou por unha organización "forte e aberta" capaz de traballar para "devolver a ilusión aos mozos". "Queremos escoitar aos distintos colectivos que teñen moito que dicir en materia de mocidade, para recibir as súas propostas e trasladalas ao programa electoral do PP de Vigo".

Pola súa banda, Elena Muñoz, que puxo en valor a figura de Rocío, "afiliada de NNGG desde antes de cumprir a maioría de idade", e animou aos mozos da organización "a traballar e esforzarse nas súas contornas" para ofrecer "o proxecto que cidade" que demanda Vigo.

O presidente provincial e vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, sinalou a Vigo como "canteira de NNGG", lembrando que a organización viguesa achegou, "sen ir máis lonxe, os dous últimos presidentes galegos e, nuns días, o próximo presidente nacional".

"No PP dámoslle un papel protagonista aos máis novos, porque valoramos as vosas ideas, pero, sobre todo, porque cremos en vós. Podedes facer moito polo PP de Vigo, contribuíndo a un cambio político no Concello, dicindo xa abonda ao populismo e ao desgoberno de Abel Caballero", concluíu.