O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, asegurou este sábado en Pontevedra que na reunión que celebrará este domingo o Consello das Mareas respectarase "a vontade das persoas inscritas" en "a composición dos órganos de dirección".

E é que o Consello das Mareas celebrará este domingo pola tarde, concretamente no compostelán restaurante Paz Nogueira, unha reunión para a elección da súa coordinadora.

De feito, o portavoz de Anova, Antón Sánchez, explicou este sábado que na orde do día do Consello das Mareas está incluída tanto a elección da coordinadora como da portavocía ou portavocías. No entanto, indicou que isto dependerá de se sae adiante ou non a orde do día, feito que terá que ver, á súa vez, con como discorra o Consello das Mareas.

Pola súa banda, o portavoz parlamentario de En Marea e compañeiro de Antón Sánchez na Cámara galega, Luís Villares, indicou o pasado luns que se este domingo non se elixe ao portavoz orgánico da formación, farase "moi pronto".

Este sábado, Villares manifestou aos medios que, desde En Marea, esperan "non defraudar as expectativas das persoas inscritas" e que esta reunión do Consello das Mareas culmine "satisfactoriamente". Deste xeito, subliñou, poderanse pór a "atender as necesidades do país" e a "solucionar os problemas da xente".

Sobre os Orzamentos Xerais do Estado, considera que "todos os recortes que chegan a Galicia son mostra da debilidade política de Feijóo", quen, ao seu xuízo, "non é capaz de facer valer os intereses de Galicia".

Por iso, denunciou os "recortes en infraestruturas", que non son "só no AVE", senón en "todo o sistema de proximidade", lamentou. "En marea vaise a seguir situando por uns orzamentos cun carácter máis social e distributivo, e que teñan en conta a Galicia", resolveu.