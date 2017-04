O Breo gaña coa marea celeste

Ficha técnica

Marín Peixe Galego 77: Jorge Romero (13), Gabe Rogers (14), Tim Derksen (12), Javi Múgica (16), Jason Cain (15) –cinco inicial- Gregorio Adón (0), Manu Ferreiro (0), Marc Bauzá (2) e Albert Homs (5)

Cafés Candelas Breogán 99: Josep Franch (10), Rafa Huertas (0), Salva Arco (11), Fakuade (12), Matt Stainbrook (19) –cinco inicial- Lobito Fernández (9), Iván Cruz (20), Sergi Quintela (4), Thomas Bropleh (12), Gilling (0) e Mario Cabanas (2).

Parciais: 30-31, 16-18 (46-49), 16-22, 15-28 (77-99).

Árbitros: Ángel de Lucas e Guillermo Ríos Marcos. Sen eliminados.

Incidencias: partido da 30ª xornada da LEB Ouro no pavillón da Raña ante máis de 1.500 espectadores, entre eles 400 breoganistas.

Jason Cain co balón, e Stainbrook e Lobito Fernández na defensa. | Fonte: Diego Torrado (pontevedraviva.com)

Setenta puntos do cinco inicial marinense e, coa baixa de Andrés Miso, tan só sete da segunda liña. Sete xogadores breoganistas por riba dos 9 puntos, con 20 de Iván Cruz, máximo anotador lucense, saíndo do banco (47 puntos). Tras dous cuartos igualados (46-49), o Breo impuxo a súa calidade e a profundidade de plantel tralo descanso, e acabou cun parcial de 19-39 nos últimos 14 minutos. Ao final, 77-99, e o Breo que segue co-líder da LEB Ouro con 21 vitorias. Marín, con sete, necesita un milagre para acadar a permanencia. Espectáculo no derbi galego da Raña, con arredor de 400 afeccionados celestes berrando ao remate “Marín, Marín”.

O Breo comezou como unha moto, con dúas triplas de Josep Franch e outra de Salva Arco (9-15). Pero Marín, aínda fresco, aguantou o intercambio de acertos e empatou o encontro tras un parcial de 6-0. Natxo Lezcano parou o partido, e Breo volveu abrir un pequeno oco (21-27) con triplas de Arco, Lobito e Iván Cruz, e un 2+1 de Matt Stainbrook. Con triplas de Javi Múgica, Jason Cain e Gabe Rogers, o Peixe Galego empatou un primeiro cuarto espectacular de acerto: 31-31.

Era imposíbel manter a puntaría. Cun parcial de 2-9 e tras unha tripla de Thomas Bropleh, os lucenses gañaban 33-40. Pero precipitáronse en ataque os de Lezcano, e Marín deulle a volta ao marcador (46-44) tras unha tripla de Jorge Romero e un parcial de 13-4. Os lucenses recuperaron o mando cun parcial de 0-5, para irse 46-49 ao lecer.

Jason Cain contra Fakuade no arrinque do terceiro acto (55-58). Gabe Rogers anotou dende 6,75 e 58-60 no marcador. Aí acabáronse os folgos marinenses. Tripla de Salva Arco e tempo do Peixe con 58-65. Homs anotou unha tripla, pero Bropleh respostou con dúas xogadas de tres puntos (tripla e 2+1) e Breogán xa gañaba 62-72 ao remate do terceiro acto.

Con anticipación en defensa e un parcial de 0-8, o Breo rachou o partido (62-80) no arrinque do último acto. Javi Llorente parou dúas veces o partido, pero o Breogán non baixaba o ritmo e a diferenza chegou ata os 24 puntos tras un 2+1 de Matt Stainbrook (71-95). Un parcial local de 6-0 obrigou a Natxo Lezcano a reclamar a atención dos seus, e Iván Cruz puxo o 77-99 definitivo. Os lucenses celebraron a 21ª vitoria coa marea celeste desprazada á Raña.