Xinzo acolle este domingo unha gala da Asociación Familias Azuis para o apoio a persoas con autismo

O centro cultural de Xinzo (Ourense) acollerá o vindeiro domingo, 2 de abril (18,00 horas), unha gala da Asociación Familias Azuis, que nace co obxectivo de apoiar a persoas con trastorno do espectro autista (TEA).

Esta asociación creouse este ano a raíz do programa Coidado-TEA, realizado pola Federación Autismo Galicia nos concellos de Cee, Monforte, Burela e Ponteareas, o cal serviu para asesorar a familias con nenos con trastorno do espectro autista.

Así, presentaranse da man de dúas familias nun acto no que intervirán: Cristina Couto, da Federación de Autismo Galicia; Fabián Gallié, do CEIP Mestre Valverde Maio, así como representantes do Concello de Ponteareas como Verónica Carreira. Ademais, incluirá actuacións de Uxia e Magin Blanco.