A Fundación María José Jove celebra o luns un faladoiro sobre a obra do artista Mateo Maté

A Fundación María José Jove celebra este luns 'O faladoiro do mes' cunha sesión centrada en 'Cadro morto', obra do artista madrileño Mateo Maté, segundo informa a entidade, que precisa que a entrada é libre ata completar aforamento.

En 'Cadro morto', que pertence á serie 'Facer e desfacer', "Maté reproduce unha pintura do Museo do Prado do pintor flamenco Van Utrech, autor de grandes bodegóns, de carácter fundamentalmente decorativo", segundo lembra a Fundación.

'O faladoiro do mes' forma parte do 'Programa Máis, actividades artísticas para colectivos adultos', que vira ao redor da Colección de Arte Fundación María José Jove e que inclúe tamén visitas "dinamizadas e á carta" ás súas salas de exposición permanente.

No caso do faladoiro, leva a cabo o primeiro luns de cada mes. En cada ocasión, elíxese unha obra da Colección de Arte "para analizala en profundidade, coñecer a súa historia e características, influencias, época e contexto histórico e social", segundo engade.