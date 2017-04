Uni Ferrol, cuartas e Gipuzkoa

Será difícil repetir o espectacular curso das de Lino López. Semellaba case imposible mellorar as sete vitorias da primeira volta, pero nun Esteiro ateigado, o Star Center-Uni Ferrol venceu 56-50 a Gernika Biscaia, sumou a oitava vitoria da segunda volta (en total, 15 en 26 xornadas) e acadou unha histórica cuarta praza na Liga, que lle dá vantaxe de campo na primeira eliminatoria dos play-offs polo título, que xogará por primeira vez na súa historia.



O rival será outro debutante, IDK Gipuzkoa, quinto clasificado con 14 vitorias tras vencer na última xornada por 57-50 a Spar Citylift Girona, segundo e xa clasificado para semifinais, e tralas derrotas de Lacturale Araski e Cadí La Seu. O primeiro asalto será o vindeiro mércores, de novo en Esteiro, ás 20.00 horas. O segundo, o sábado en Donosti. De facer falla un desempate, Esteiro decidirá o mércores 12 de abril.



Tras vencer a Gernika 56-50 en Esteiro, as ferrolás celebraron coa súa afección a histórica clasificación: vestiron unha camisola na que se podía ler por diante “Grazas polo voso apoio” e por detrás “Xuntos ao play-off”.



Sen tempo para descansar, agarda xa IDK Gipuzkoa, cun empate nos dous precedentes na Liga regular. Na primeira volta en Esteiro, vitoria 80-73 das de Lino López; na segunda en Donosti, derrota ferrolá por 86-73, nun partido no que non puido estar Ana Suárez, xa recuperada para estes play-offs.



As ferrolás non renuncía a nada e, de pasar a semifinais, o Uni Ferrol atoparíase co Perfumerías Avenida, o campión que defende título e primeiro clasificado con 25 vitorias e tan só unha derrota. Na outra eliminatoria de cuartos, duelo vasco: Gernika Biscaia contra Lacturale Araski, de onde sairá o rival de Spar Citylift Girona.



Ficha técnica

Star Center-Uni Ferrol 56: Ana Suárez (11), Ani Calvo (5), Shacobia Barbee (13), María Araújo (8), Bea Sánchez (6) –cinco inicial- Laquinta Jefferson (8), Patri Cabrera (5), Paula Cuíña (0) e Carmen Fernández (0).

Gernika Biscais 50: María Asurmendi (2), Antonija Sandric (5), Naiara Díez (0), Armstrong (11), Yaiza Lázaro (2) –cinco inicial- Vicky Llorente (11), Mokango (8), Izaskun García (4), María Pina (7) e Gracia Alonso (0).

Parciais: 13-12, 11-12 (24-24), 12-10, 20-16 (56-50).

Xogadoras, corpo técnico e presidente Leopoldo Ibáñez celebran a histórica cuarta praza. | Fonte: @UniFerrol