O Consello das Mareas celebra este domingo unha reunión para a elección da súa coordinadora

O Consello das Mareas celebrará este domingo 2 de abril pola tarde, concretamente no compostelán restaurante Paz Nogueira, unha reunión para a elección da súa coordinadora.

De feito, o portavoz de Anova, Antón Sánchez, explicou este sábado pola mañá aos medios --tras a constitución da Comisión Permanente desta organización política-- que na orde do día do Consello das Mareas está incluída tanto a elección da coordinadora como da portavocía ou portavocías.

No entanto, indicou que isto dependerá de se sae adiante ou non a orde do día, feito que terá que ver, á súa vez, con como discorra o Consello das Mareas.

Pola súa banda, o portavoz parlamentario de En Marea e compañeiro de Antón Sánchez na Cámara galega, Luís Villares, asegurou o pasado luns que espera que na reunión deste domingo elíxase a coordinadora.

No que respecta á portavocía ou portavocías, indicou que se este domingo non se elixe ao portavoz orgánico da formación, farase "moi pronto".

Pola súa banda, o histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras indicou, nunha entrevista concedida a Europa Press, que aceptaría ser o portavoz orgánico de En Marea se é unha "decisión colectiva" dos seus integrantes porque, a pesar da súa "fama" de "ácrata", defendeu que sempre foi "moi disciplinado".

No entanto, deixou claro que o actual portavoz parlamentario do partido, Luís Villares, é a "referencia" e non ve incompatible que comparta as dúas responsabilidades.

Precisamente, a elección do portavoz orgánico da formación é o principal punto de discrepancia que existe entre os integrantes do Consello das Mareas. Así, mentres que membros da candidatura que capitaneou Villares para o proceso interno, Máis Alá!, son partidarios de que se respecte o documento asociado a esta lista que impedía compatibilizar este papel co de portavoz parlamentario, as persoas que concorreron polas listas Queremos Participar e Somos Maioría se apostan por que o exmagistrado lucense ocupe ambos os cargos.