Tribunais.- Fiscal pide 24 anos de cárcere para cada un dos 3 procesados polo secuestro de dous homes en Santiago

A Fiscalía pide 24 anos de prisión para cada un do tres procesados polo secuestro de dous homes nun piso en Santiago de Compostela en xuño de 2015 aos que supostamente tamén golpearon.

O xuízo por eses feitos foi fixado para o 5 e 6 de abril na Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña con sede en Santiago ás 9,30 horas por secuestro, trato degradante e lesións.

En concreto, no marco desta causa que procede do Xulgado de Instrución Número 3 de Santiago, xúlgase a tres persoas polo secuestro nun piso da capital galega de dous homes, a quen supostamente tamén golpearon.

Segundo o escrito da Fiscalía, recollido por Europa Press, o 16 de xuño de 2015 sobre as 14,30 horas o procesado J.J.Ou.L. concertou por teléfono unha cita no seu domicilio en Santiago con A.P.R.. Sobre as 18,00 horas o primeiro acudiu á estación de ferrocarril de Santiago a recoller ao segundo e camiñaron ata o domicilio.

Unha vez no interior da vivenda, os outros procesados A.M.B. e R.A.H., quen levaban tapado parcialmente o seu rostro con senllos panos para dificultar a súa identificación, abordaron a A.P.R., "ante quen exhibiron un coitelo con clara intención de amedrentarlle e agarrándolle fortemente levárono ata a cociña, onde despois de golpearlle na cabeza, lle amordazaron e arroxáronlle sobre un colchón tendido sobre o chan".

Seguidamente, segundo o relato do Ministerio Público, "con intención de menoscabar a súa integridade física e psíquica e para conseguir arrebatarlles un paquete do que puidese ser sustancias estupefacientes, maniataronlle fortemente os dedos de ambas as mans cunhas bridas plásticas".

Minutos despois acudiu ao domicilio G.V.C., a quen o tres procesados, cuxo rostro ocultaban cun pano, tras franquearle a entrada á vivenda, mostráronlle un coitelo e lle encañonaron cunha pistola "con clara intención de amedrentarlle".

Os dous individuos permaneceron atados ata as 21,20 horas do mesmo día despois de que, tras decatarse de que estaban sós na vivenda, lograron asomarse á xanela da vivenda onde, tras pedir auxilio, foron rescatados por forzas policiais.

A consecuencia da devandita agresión os dous individuos resultaron lesionados. Un deles sufriu lesións consistentes nunha erosión frontal dereita, en peito e nos nudillos. O outro padeceu feridas en decúbito en columna dorsal e rexión iliacaposterior.

PENAS

Ademais das penas que suman 24 anos de prisión, a Fiscalía pide dous meses de multa con cota diaria de 12 euros por cada unha das dúas faltas de lesións que lles atribúe a cada un.

Así mesmo, solicita que sexan impostas como penas accesorias as de prohibición de que cada un do tres procesados aproxímese aos dous homes a menos de 500 metros, acuda ao lugar do seu domicilio ou traballo e calquera outro frecuentado polos mesmo e a de prohibición de comunicación con eles de calquera forma posible durante dez anos.